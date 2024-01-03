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أقنعها أنهما "ملائكة" على الأرض ثم اغتصبها... قصة عذاب دام 10 أعوام وهكذا انتفضت الطفلة!

منوعات
2024-01-03 | 16:45
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أقنعها أنهما &quot;ملائكة&quot; على الأرض ثم اغتصبها... قصة عذاب دام 10 أعوام وهكذا انتفضت الطفلة!
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أقنعها أنهما "ملائكة" على الأرض ثم اغتصبها... قصة عذاب دام 10 أعوام وهكذا انتفضت الطفلة!

أقنعها أنهما "ملائكة" على الأرض ثم اغتصبها... قصة عذاب دام 10 أعوام وهكذا انتفضت الطفلة!

حُكم على مسعف قام باغتصاب فتاة مراهقة بالسجن لمدة 24 عامًا.

وأُدين ستيوارت غراي، 60 عامًا، بعد محاكمة في محكمة سانت ألبانز كراون في هيرتفوردشاير العام الفائت.

ولم ترتكب الجرائم أثناء وجوده في الخدمة، ولكنها تتعلق بضحية واحدة على مدى عشر سنوات، بين عامي 2010 و2020، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقام غراي، الذي كان يعمل في خدمة الإسعاف في لندن، بإعداد المراهقة الضعيفة وإقناعها بأنه وهي على حد سواء "ملائكة" على الأرض، مما جعلها تعتقد أن الإساءة الشنيعة كانت طريقته "لإنقاذها".

وكان قد اعترف في السابق بأنه مذنب في ممارسة النشاط الجنسي مع طفل، والتقاط صور غير لائقة لطفل والتلصص.

واعترف بتهم ممارسة النشاط الجنسي عندما كان عمرها بين 13 و15 عاما، لكنه أدين العام الفائت باغتصابها عندما كان عمرها أكثر من 16 عاما.

كما قام بتصويرها وهي تمارس أفعالاً جنسية من دون موافقتها، كما تم العثور على صور وفيديوهات غير لائقة على جهاز الكمبيوتر الخاص به بعد القبض عليه.

وفي عام 2021، أبلغت الضحية، وهي الآن في العشرينيات من عمرها، الشرطة عن غراي، قبل أن يتم القبض عليه وبالتالي إيقافه عن العمل.

كما تم إقصاؤه منذ ذلك الحين من السجل المهني للمسعفين.

وقالت الضحية للشرطة إنه قال إن الإساءة تعني أنها كانت "تحت حمايته السحرية".

وحُكم على غراي، من ويلوين غاردن سيتي، هيرتفوردشاير، في محكمة سانت ألبانز كراون في 21 كانون الأول.

ويجب أن يقضي ثلثي مدة عقوبته قبل أن يُنظر في الإفراج المشروط عنه.

وقد تم إدراجه أيضًا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مدى الحياة وسيخضع لأمر منع الأذى الجنسي.

وقالت المحققة كونستابل سونيا تاونسند، من وحدة الجرائم المحلية في ويلوين هاتفيلد: "غراي شخص بغيض وقد أظهرت ضحيته شجاعة لا تصدق طوال هذه المحنة".

وتابعت: "آمل أن تكون نتيجة اليوم مفيدة إلى حد ما في مساعدتها على المضي قدمًا في حياتها... إذا كنت ضحية لجريمة جنسية، فيرجى الإبلاغ عنها بغض النظر عن المدة التي مرت على حدوثها... لدينا دعم متخصص لمساعدتك وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق العدالة لك."

وقالت بولين كرانمر، رئيسة المسعفين في خدمة الإسعاف في لندن: "أفكارنا تظل مع الشخص الشجاع الذي ساعد في تقديمه إلى العدالة... تم إيقاف غراي عن العمل في خدمة الإسعاف في لندن بمجرد الكشف عن هذا الإجرام ولم يعد موظفًا... لقد تم أيضًا إلغاء تسجيله من السجل المهني للمسعفين الطبيين."
 

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