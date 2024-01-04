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ترك له رسالة فوصفه بـ"الوقح"... ما علاقة موقف السيارات المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمر؟
منوعات
2024-01-04 | 07:17
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ترك له رسالة فوصفه بـ"الوقح"... ما علاقة موقف السيارات المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمر؟
ترك له رسالة فوصفه بـ"الوقح"... ما علاقة موقف السيارات المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمر؟
انتشرت صورة لملاحظة وضعت على سيارة رجل، يشكو فيها شخص، مجهول الهوية، من استخدام صاحب السيارة لموقف سيارات مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، واتّهمه فيها أنه استغلّ الإعاقة لاستخدام الموقف، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني .
وفي التفاصيل، اكتشف صاحب السيارة هذه الرسالة على سيارته أثناء زيارة زوجته المريضة في مركز "USC Norris" للسرطان، واكتفى بالضحك لسخافة الأمر.
وجاء في الرسالة: "يجب أن تخجل من نفسك لاستخدام هذا الموقف وعدم تركه لشخص يحتاج إليه حقًا. لقد قمت بتصوير فيديو لك ولسيارتك وسوف أبلغ المشرفين. أنت لا تبدو معاقًا بالنسبة لنا، يرجى أن تكون أكثر مراعاة لكبار السن."
ونشر ابنه، والذي وصف صاحب الرسالة بـ"الوقح"، صورة للملاحظة المكتوبة بخط اليد، موضحًا أن والده لا يستطيع المشي بشكل طبيعي، اذ انه يعرج بسبب عملية جراحية كان قد قام بها في الورك، أي أنه لم يستغل الموقف من دون سبب.
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