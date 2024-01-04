الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ"أكاذيب وإهانات" وراء الحملة ضدها!

منوعات
2024-01-04 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ&quot;أكاذيب وإهانات&quot; وراء الحملة ضدها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ"أكاذيب وإهانات" وراء الحملة ضدها!

رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ"أكاذيب وإهانات" وراء الحملة ضدها!

اعترفت رئيسة جامعة هارفرد السابقة كلودين غاي الأربعاء غداة استقالتها بارتكاب أخطاء لكنها اعتبرت انها كانت هدفا لحملة مستمرة "من الأكاذيب والإهانات".

واستقالت غاي الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلا عن اتهامات بالسرقة الأدبية.

وكتبت في افتتاحية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن "هؤلاء الذين قاموا بحملات بدون هوادة لاقالتي منذ الخريف استخدموا في كثير من الأحيان الأكاذيب والاهانات الشخصية، وليس الحجج المنطقية".

وأضافت "تجاوزت الحملة ضدي مجرد جامعة او رئيسة، لقد كانت مناوشات في حرب أوسع نطاقا تهدف الى تقويض ثقة الرأي العام في ركائز المجتمع الأميركي".

وأثارت الحرب في قطاع غزة جدلا حادا في الجامعات الأميركية العريقة منذ اندلاعها في 7 تشرين الاول عند شن حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مدمرة وعمليات برية.

وردت "كلودين غاي" إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا على اسئلة البرلمانيين على مدى خمس ساعات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتعرّضت غاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفرد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونغرس.

وأثار ردها الى جانب رد زميلتيها القلقتين كما يبدو على حرية التعبير في الجامعات، جدلا وصلت ارتداداتها الى البيت الابيض.

وتعرضت غاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح. ونُشرت أحدث الاتهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.
 

آخر الأخبار

منوعات

جامعة

هارفرد

المستقيلة

بـ"أكاذيب

وإهانات"

الحملة

ضدها!

ترك له رسالة فوصفه بـ"الوقح"... ما علاقة موقف السيارات المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمر؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-02

واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من المتوسط... فما الدافع وراء ذلك؟

LBCI
منوعات
2023-12-31

ما هو السبب وراء تقليد "قبلة ليلة رأس السنة الجديدة"؟

LBCI
منوعات
2023-12-13

إيلون ماسك "ضيفا غامضا" في حفل رئيسة وزراء إيطاليا... فهل هناك علاقة بينهما؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-13

"دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعدالة الاجتماعية في لبنان" في جامعة الروح القدس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:17

ترك له رسالة فوصفه بـ"الوقح"... ما علاقة موقف السيارات المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمر؟

LBCI
منوعات
06:00

طالبة تتعرض للمضايقات والتنمر في مدرستها... والسبب: أستاذة الرياضيات؟!

LBCI
منوعات
16:57

عثرا على حقيبة قديمة في عليّة منزلهما... مشهد يشبه أفلام الرعب: ما وجداه بداخلها مريب! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:45

أقنعها أنهما "ملائكة" على الأرض ثم اغتصبها... قصة عذاب دام 10 أعوام وهكذا انتفضت الطفلة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:43

العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد

LBCI
منوعات
2024-01-03

انتقل الى منزل جديد ثم بدأ النزاع مع جيرانه... والسبب: قانون سلة المهملات؟!

LBCI
منوعات
2023-10-11

شرطية تصفع ابن الـ 12 عاماً على وجهه بعنف...وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-28

هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل كثّفت ضرباتها وطالت عددًا من المنازل في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هكذا بدا مشهد تشييع العاروري

LBCI
أخبار لبنان
04:15

ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

عودة الماتادور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:43

العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد

LBCI
خبر عاجل
12:48

السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي

LBCI
خبر عاجل
05:02

الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد

LBCI
اخبار البرامج
15:38

هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!

LBCI
أخبار لبنان
04:17

صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري

LBCI
منوعات
13:26

صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
10:39

مصدر أمني لبناني لفرانس برس: استهداف العاروري تمّ عبر صواريخ موجهة من طائرة حربية إسرائيلية

LBCI
منوعات
16:57

عثرا على حقيبة قديمة في عليّة منزلهما... مشهد يشبه أفلام الرعب: ما وجداه بداخلها مريب! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More