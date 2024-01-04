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رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ"أكاذيب وإهانات" وراء الحملة ضدها!
منوعات
2024-01-04 | 07:46
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رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ"أكاذيب وإهانات" وراء الحملة ضدها!
رئيسة جامعة هارفرد المستقيلة تندد بـ"أكاذيب وإهانات" وراء الحملة ضدها!
اعترفت رئيسة جامعة هارفرد السابقة كلودين غاي الأربعاء غداة استقالتها بارتكاب أخطاء لكنها اعتبرت انها كانت هدفا لحملة مستمرة "من الأكاذيب والإهانات".
واستقالت غاي الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، فضلا عن اتهامات بالسرقة الأدبية.
وكتبت في افتتاحية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن "هؤلاء الذين قاموا بحملات بدون هوادة لاقالتي منذ الخريف استخدموا في كثير من الأحيان الأكاذيب والاهانات الشخصية، وليس الحجج المنطقية".
وأضافت "تجاوزت الحملة ضدي مجرد جامعة او رئيسة، لقد كانت مناوشات في حرب أوسع نطاقا تهدف الى تقويض ثقة الرأي العام في ركائز المجتمع الأميركي".
وأثارت الحرب في قطاع غزة جدلا حادا في الجامعات الأميركية العريقة منذ اندلاعها في 7 تشرين الاول عند شن حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مدمرة وعمليات برية.
وردت "كلودين غاي" إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا على اسئلة البرلمانيين على مدى خمس ساعات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتعرّضت غاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفرد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونغرس.
وأثار ردها الى جانب رد زميلتيها القلقتين كما يبدو على حرية التعبير في الجامعات، جدلا وصلت ارتداداتها الى البيت الابيض.
وتعرضت غاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح. ونُشرت أحدث الاتهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.
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