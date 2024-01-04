ترك حبيبته من خلال رسالة نصية... لن تتخيلوا السبب الصادم وراء الانفصال!

طالبة تتعرض للمضايقات والتنمر في مدرستها... والسبب: أستاذة الرياضيات؟!

طالبة تتعرض للمضايقات والتنمر في مدرستها... والسبب: أستاذة الرياضيات؟!

عثرا على حقيبة قديمة في عليّة منزلهما... مشهد يشبه أفلام الرعب: ما وجداه بداخلها مريب! (فيديو)