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طفل أُصيب برصاصة طائشة أمام عائلته في هذا البلد...وهذه التفاصيل المرعبة!

طفل أُصيب برصاصة طائشة أمام عائلته في هذا البلد...وهذه التفاصيل المرعبة!





وكان أولي وأليسا سمرز يعدان تنازليًا بسعادة الثواني العشر الأخيرة من عام 2023، بصحبة أصدقائهما المقربين في منزلهما، وفق موقع



لكن الاحتفالات أخذت منحى مرعباً عندما اخترقت رصاصة نافذة المنزل وأصابت يد الطفل، قبل أن تسقط على الطاولة.



ولحسن الحظ، فإن الرصاصة التي سقطت على طاولة غرفة المعيشة، تركت الصبي الخائف دون أن يصاب بأذى جسدي مباشر.



وشعر الوالدان بالإستياء والغضب لأن ابنهما أصيب في مكان لا ينبغي أن يشعر فيه بأي خطر.



وعندما ذهب الصبي إلى المستشفى، تبيّن أنه تعرّض لارتداد بسيط أو شظية من الزجاج.



أصيب طفل أميركي يبلغ من العمر ثماني سنوات برصاصة طائشة خلال إطلاق نار مروع احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة.وكان أولي وأليسا سمرز يعدان تنازليًا بسعادة الثواني العشر الأخيرة من عام 2023، بصحبة أصدقائهما المقربين في منزلهما، وفق موقع "ميرور" لكن الاحتفالات أخذت منحى مرعباً عندما اخترقت رصاصة نافذة المنزل وأصابت يد الطفل، قبل أن تسقط على الطاولة.ولحسن الحظ، فإن الرصاصة التي سقطت على طاولة غرفة المعيشة، تركت الصبي الخائف دون أن يصاب بأذى جسدي مباشر.وشعر الوالدان بالإستياء والغضب لأن ابنهما أصيب في مكان لا ينبغي أن يشعر فيه بأي خطر.وعندما ذهب الصبي إلى المستشفى، تبيّن أنه تعرّض لارتداد بسيط أو شظية من الزجاج.