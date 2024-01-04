تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!

تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!



اعترفت امرأة تواعد رجلاً أكبر منها بثلاثين عامًا أنها لا تهتم بأن ابنه، الذي هو في نفس عمرها، "يكرهها".



وشاركت كريستينا علاقتها بزوجها وكره ابنه لها في مقطع فيديو مصوّر على تيكيوك، حيث قالت: "ابنه يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو في نفس عمري. وانه يكرهني بسبب صراحتي، ولأنني لا أعتمد على آراء الناس، وتزوجت من والده البالغ من العمر 57 عامًا".



وعلى الرغم من الفجوة العمرية بينهما البالغة 30 عامًا، يبدو الزوجان سعيدين معًا، وغالبًا ما تنشر كريستينا صورًا ومقاطع فيديو وهما يبتسمان ويضحكان معًا.



وفي فيديو آخر، أشادت كريستينا بزوجها لأنه قبّل ابنتها الصغيرة وساعدها في تربيتها.