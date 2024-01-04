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بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!

بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!







وفي الفيديو الذي شاركته الشابة على تيكتوك، ظهر الثنائي وهما يضحكان ويقبلان بعضهما البعض، ويبدو أنهما غير منزعجين من حقيقة أنهما يتشاركان الحمض النووي نفسه.



وفي مقطع فيديو ثانٍ، أكدت كينا أنها وشريكها ليسا أقرباء من الدرجة الأولى، ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض من مسافة بعيدة، وفق موقع



وفي ولاية "يوتا" في أميركا، حيث ينتمي الزوجان البالغان من العمر 21 و25 عامًا، من غير القانوني الزواج من أحد الأقرباء من الدرجة الأول، ولكن من الممكن الزواج من قريب أبعد، مثل ابن عم ثانٍ.





اعترفت امرأة أنها لا تزال تصرّ على الزواج من شريكها، رغم اكتشافها أنهما أقرباء، بعد ستة أشهر من المواعدة.وفي الفيديو الذي شاركته الشابة على تيكتوك، ظهر الثنائي وهما يضحكان ويقبلان بعضهما البعض، ويبدو أنهما غير منزعجين من حقيقة أنهما يتشاركان الحمض النووي نفسه.وفي مقطع فيديو ثانٍ، أكدت كينا أنها وشريكها ليسا أقرباء من الدرجة الأولى، ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض من مسافة بعيدة، وفق موقع "ذا صن" وفي ولاية "يوتا" في أميركا، حيث ينتمي الزوجان البالغان من العمر 21 و25 عامًا، من غير القانوني الزواج من أحد الأقرباء من الدرجة الأول، ولكن من الممكن الزواج من قريب أبعد، مثل ابن عم ثانٍ.