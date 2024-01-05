2min

تركت حبيبها بعد علاقة دامت ثلاث سنوات... والسبب خيانة من طرفين: لن تصدقوا ما حصل معها!

تركت حبيبها بعد علاقة دامت ثلاث سنوات... والسبب خيانة من طرفين: لن تصدقوا ما حصل معها!





وعندما واجهت المرأة صديقها بما اكتشفته، نظر الأخير إليها مباشرة وأنكر علاقته بالموضوع، وقال لها إن الرسائل الجنسية التي اكتشفتها كانت موجّهة إلى رجال آخرين، ولكنها كانت متأكدة أنه يكذب.



وأوضحت المرأة أن التواصل بين صديقها وحبيبها من خلال الرسائل النصية الإباحية، والتي لها علاقة بالمثليين، دام لأشهر عدّة، واعترف صديقها بالموضوع لاحقًا.



وكانت المرأة على يقين أن صديقها قد ارتكب خطأً، ولكنها انصدمت مما وجدته في سجلات المكالمات في هاتف حبيبها، كونها كانت تتوقع العثور على مواد إباحية ولكن ليست للمثليين.



وعندما قامت بفتح الرسائل، رأت مقاطع فيديو فاضحة، كان قد تبادلها مع صديقها المفضل، واكتفت بمشاهدة فيديو واحد، حيث لم تستطع إكمال اللقطات من شدة الإنزعاج.



وأتت هذه الصدمة بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات، وكان الثنائي يقوم بادخار المال لشراء منزلهما الخاصِ. اكتشفت امرأة رسائل نصية متبادلة بين صديقها المفضل وحبيبها، ولكن الملفت أن الرسائل ليست بريئة بل تتضمن موادًا إباحية خاصة بالمثليين، والرسائل ليست عادية بل رسائل جنسية، وفق ما نقل موقع ذا صن البريطاني.وعندما واجهت المرأة صديقها بما اكتشفته، نظر الأخير إليها مباشرة وأنكر علاقته بالموضوع، وقال لها إن الرسائل الجنسية التي اكتشفتها كانت موجّهة إلى رجال آخرين، ولكنها كانت متأكدة أنه يكذب.وأوضحت المرأة أن التواصل بين صديقها وحبيبها من خلال الرسائل النصية الإباحية، والتي لها علاقة بالمثليين، دام لأشهر عدّة، واعترف صديقها بالموضوع لاحقًا.وكانت المرأة على يقين أن صديقها قد ارتكب خطأً، ولكنها انصدمت مما وجدته في سجلات المكالمات في هاتف حبيبها، كونها كانت تتوقع العثور على مواد إباحية ولكن ليست للمثليين.وعندما قامت بفتح الرسائل، رأت مقاطع فيديو فاضحة، كان قد تبادلها مع صديقها المفضل، واكتفت بمشاهدة فيديو واحد، حيث لم تستطع إكمال اللقطات من شدة الإنزعاج.وأتت هذه الصدمة بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات، وكان الثنائي يقوم بادخار المال لشراء منزلهما الخاصِ.