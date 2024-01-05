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لهذا السبب الصادم... أم فضّلت إعطاء الحليب المصنّع لطفلها بدلا من إرضاعه!

منوعات
2024-01-05 | 08:09
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لهذا السبب الصادم... أم فضّلت إعطاء الحليب المصنّع لطفلها بدلا من إرضاعه!
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لهذا السبب الصادم... أم فضّلت إعطاء الحليب المصنّع لطفلها بدلا من إرضاعه!

لهذا السبب الصادم... أم فضّلت إعطاء الحليب المصنّع لطفلها بدلا من إرضاعه!

انزعج أب من حقيقة أن زوجته لن تقوم بإرضاع طفلهما الحديث الولادة، لأنها لا تريد أن يُصاب ثدييها بالترهّل، معربًا عن إحباطه في حديث لموقع "ميرور" البريطاني.

وفي هذا السياق، لم يتجاوز عمر الطفل الأسبوع الواحد، واعترف الرجل أن قرار زوجته كان أمراً صعبا بالنسبة إليه، خصوصًا أن الطفل صغير ويحتاج إلى الرضاعة الطبيعية لكي يتغذّى.

كما روى الأب كيف حاول طاقم المستشفى تشجيع الأم على القيام بذلك، ما أثار غضبها أكثر، إذ أنه بعد ولادة الطفل، حاولت الممرضة الإمساك بثدي زوجته وإعطاء الطفل الحلمة، وعندها بدأت الأخيرة بقول الكلمات النابية لزوجها والصراخ عليه. 

واعترف الرجل أن تصرفات الممرضة كانت خاطئة، ولكنه قال إنها كانت تحاول فقط البحث عن المصلحة الفضلى للمولود الجديد، لأن الحليب المصنّع يضر بالطفل الرضيع.

وبعد أن تحدث الرجل مع زوجته عن الرضاعة، أخبرته أنها لا تريد إرضاع طفلهما لأنها كانت تكافح عقليًا وعاطفيًا لكي تحافظ على لياقتها البدنية،  ولن تتقبّل تدمير جسدها في هذه العملية، خصوصًا أنها رأت بعضا من أصدقائها وأفرادا من العائلة يشكون من ترهّل الثديين بعد الرضاعة الطبيعية.

وقالت الزوجة أيضًا إنها لا تشعر بالراحة أثناء الرضاعة الطبيعيية، وأخبرت زوجها أنها إذا أرضعت فستضطر إلى توفير مبلغ من المال لإجراء عملية تكبير الثدي ورفعه.

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