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اختفت في يوم رأس السنة...وبعد استنفار الشرطة هذا ما حصل!
منوعات
2024-01-05 | 09:49
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اختفت في يوم رأس السنة...وبعد استنفار الشرطة هذا ما حصل!
اختفت في يوم رأس السنة...وبعد استنفار الشرطة هذا ما حصل!
تم العثور على امرأة كانت قد شوهدت لآخر مرة في يوم رأس السنة الجديدة، ميتة بشكل مأساوي.
واختفت ليليان، 71 عامًا، بعد أن تم رصدها في مطار مانشستر بعد منتصف ليل الأول من كانون الثاني.
وأثار اختفاؤها استنفار الشرطة، حيث حاولوا يائسين العثور عليها، وفق موقع
"ذا صن"
.
ومن المفهوم أن ليليان كانت قد وصلت للتو إلى المطار قبل أن تختفي، ولم يتم تحديد سبب ومكان الوفاة.
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