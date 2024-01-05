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"شممت رائحة الكحول عندما جاء لرؤيتي قبل العملية"... طبيب مخمور أجرى لها عملية تجميل والنتيجة كانت كارثية: إليكم التفاصيل!

"شممت رائحة الكحول عندما جاء لرؤيتي قبل العملية"... طبيب مخمور أجرى لها عملية تجميل والنتيجة كانت كارثية: إليكم التفاصيل!







والدكتور برادلي بيكر هو "جراح ترميم تجميلي معتمد ويعمل في أريزونا منذ 21 عامًا، متخصص في الثدي والجسم"، وفقًا لسيرته الذاتية على إنستغرام.



وقالت مريضته السابقة، ويندي إلسورث، في مقابلة مع صحيفة فينيكس نيو تايمز، إنها أجرت عملية شد البطن وتصغير الثدي مع دكتور بيكر.



وذكر التقرير أن إلسورث رفعت دعوى قضائية ضد بيكر في المحكمة العليا بمقاطعة ماريكوبا في أيلول، متهمًا جراح التجميل والترميم في غلينديل بـ "الإهمال الطبي" و"التسبب المتعمد في اضطراب عاطفي".



وقالت إلسورث إنها اعتقدت أنها تشم رائحة الكحول عندما جاء الدكتور بيكر لرؤيتها قبل بدء العملية.



"لقد دفعت أموالي مسبقا"، قالت في مقابلة مع صحيفة فينيكس نيو تايمز: "بالطريقة التي كان يتصرف بها، لم يكن من الممكن أن يعيد لي أموالي... وهكذا، واصلت المضي قدمًا في العملية"، وفق ما نقل موقع



وقالت إلسورث إنه عندما رأت النتائج أخيراً، تأكدت مخاوفها.



وكان هناك جلد إضافي متدلٍ من جسدها تعتقد أنه كان يجب إزالته أثناء الجراحة، وفقًا للدعوى.



"لم أذهب إلى الحفلات العائلية. لم أكن أريد الذهاب إلى أي مكان. لم أكن أريد أن أرتدي ملابسي. إذا ذهبت إلى أي مكان، كنت أرتدي ملابس داخلية ضيقة جدًا، محاولة إخفاء كل الجلد الزائد الذي لم يتخلصوا منه. وقالت لصحيفة فينيكس نيو تايمز: "إن الهدف الأساسي من عملية شد البطن هو عدم الحصول على هذه النتيجة".



وقالت إلسورث إنها اعتقدت أن هناك شيئًا مريبًا قبل إجراء الإجراء.



وأضافت: "كنت أعلم أن هناك شيئًا خاطئًا عندما قال: حسنًا، دعينا نذهب إلى غرفة العمليات، ولم يضع أي علامة علي لتحديد الأماكن التي سيقوم بالتخلص منها".



وتكلفت على الإجراء الأصلي 16 ألف دولار، وكان عليها أن تدفع 25 ألف دولار أخرى لإجراء عملية تصحيحية مع جراح آخر، وفقًا للتقرير المحلي.



ولكي يتمكن زوج إلسورث من تحمل تكاليف الإجراء التصحيحي، حصل على وظيفة ثانية، حيث كان يعمل طوال ساعات النهار والليل.



وزعمت إلسورث أنها أصيبت باكتئاب موهن مما أثر على زواجها.



ونفى الدكتور بيكر أنه شرب الكحول قبل الجراحة في رده على الشكوى الأصلية. وقال أيضًا إن الإجراء يتماشى مع معايير الرعاية، حسبما ذكرت صحيفة فينيكس نيو تايمز.



وتضمنت دعوى قضائية رفعها مريض آخر للدكتور بيكر في تشرين الأول ادعاءً مشابهًا، وهو ما نفاه جراح التجميل أيضًا.



"لقد عانت المدعية أليسيا أرميغو من ضائقة عاطفية شديدة، ليس فقط بسبب نتيجة الجراحة التي أجريت لها، ولكن أيضًا بسبب حقيقة أن المدعى عليه كان تحت تأثير الكحول وقت إجراء الجراحة ولم يكن من المفترض أن يبدأ الجراحة في حالته المتغيرة، قالت الدعوى. "في الأسابيع والأشهر التي أعقبت الجراحة التي أجراها المدعى عليه، كانت المدعية تبكي باستمرار، ومنزعجة للغاية من النتيجة، وفي حالة من اليأس."



وقالت أرميغو إنها ستحتاج إلى إجراء تصحيحي وأن الجراحة الإضافية ستكلف 12 ألف دولار، وفقًا لصحيفة فينيكس نيو تايمز.



وتم الاتصال بالدكتور بيكر للتعليق وقال محاميه إنهم لن يعلقوا على الدعاوى القضائية المعلقة وسوف "يحاكمون هذه القضية في قاعة المحكمة، وليس من خلال الصحافة".

رفعت امرأة في ولاية أريزونا دعوى قضائية ضد جراح التجميل الخاص بها، متهمة إياه بإفساد عمليتها أثناء إجراء العملية تحت تأثير الكحول، مما تركها في محنة، وفقًا لتقارير محلية.والدكتور برادلي بيكر هو "جراح ترميم تجميلي معتمد ويعمل في أريزونا منذ 21 عامًا، متخصص في الثدي والجسم"، وفقًا لسيرته الذاتية على إنستغرام.وقالت مريضته السابقة، ويندي إلسورث، في مقابلة مع صحيفة فينيكس نيو تايمز، إنها أجرت عملية شد البطن وتصغير الثدي مع دكتور بيكر.وذكر التقرير أن إلسورث رفعت دعوى قضائية ضد بيكر في المحكمة العليا بمقاطعة ماريكوبا في أيلول، متهمًا جراح التجميل والترميم في غلينديل بـ "الإهمال الطبي" و"التسبب المتعمد في اضطراب عاطفي".وقالت إلسورث إنها اعتقدت أنها تشم رائحة الكحول عندما جاء الدكتور بيكر لرؤيتها قبل بدء العملية."لقد دفعت أموالي مسبقا"، قالت في مقابلة مع صحيفة فينيكس نيو تايمز: "بالطريقة التي كان يتصرف بها، لم يكن من الممكن أن يعيد لي أموالي... وهكذا، واصلت المضي قدمًا في العملية"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت إلسورث إنه عندما رأت النتائج أخيراً، تأكدت مخاوفها.وكان هناك جلد إضافي متدلٍ من جسدها تعتقد أنه كان يجب إزالته أثناء الجراحة، وفقًا للدعوى."لم أذهب إلى الحفلات العائلية. لم أكن أريد الذهاب إلى أي مكان. لم أكن أريد أن أرتدي ملابسي. إذا ذهبت إلى أي مكان، كنت أرتدي ملابس داخلية ضيقة جدًا، محاولة إخفاء كل الجلد الزائد الذي لم يتخلصوا منه. وقالت لصحيفة فينيكس نيو تايمز: "إن الهدف الأساسي من عملية شد البطن هو عدم الحصول على هذه النتيجة".وقالت إلسورث إنها اعتقدت أن هناك شيئًا مريبًا قبل إجراء الإجراء.وأضافت: "كنت أعلم أن هناك شيئًا خاطئًا عندما قال: حسنًا، دعينا نذهب إلى غرفة العمليات، ولم يضع أي علامة علي لتحديد الأماكن التي سيقوم بالتخلص منها".وتكلفت على الإجراء الأصلي 16 ألف دولار، وكان عليها أن تدفع 25 ألف دولار أخرى لإجراء عملية تصحيحية مع جراح آخر، وفقًا للتقرير المحلي.ولكي يتمكن زوج إلسورث من تحمل تكاليف الإجراء التصحيحي، حصل على وظيفة ثانية، حيث كان يعمل طوال ساعات النهار والليل.وزعمت إلسورث أنها أصيبت باكتئاب موهن مما أثر على زواجها.ونفى الدكتور بيكر أنه شرب الكحول قبل الجراحة في رده على الشكوى الأصلية. وقال أيضًا إن الإجراء يتماشى مع معايير الرعاية، حسبما ذكرت صحيفة فينيكس نيو تايمز.وتضمنت دعوى قضائية رفعها مريض آخر للدكتور بيكر في تشرين الأول ادعاءً مشابهًا، وهو ما نفاه جراح التجميل أيضًا."لقد عانت المدعية أليسيا أرميغو من ضائقة عاطفية شديدة، ليس فقط بسبب نتيجة الجراحة التي أجريت لها، ولكن أيضًا بسبب حقيقة أن المدعى عليه كان تحت تأثير الكحول وقت إجراء الجراحة ولم يكن من المفترض أن يبدأ الجراحة في حالته المتغيرة، قالت الدعوى. "في الأسابيع والأشهر التي أعقبت الجراحة التي أجراها المدعى عليه، كانت المدعية تبكي باستمرار، ومنزعجة للغاية من النتيجة، وفي حالة من اليأس."وقالت أرميغو إنها ستحتاج إلى إجراء تصحيحي وأن الجراحة الإضافية ستكلف 12 ألف دولار، وفقًا لصحيفة فينيكس نيو تايمز.وتم الاتصال بالدكتور بيكر للتعليق وقال محاميه إنهم لن يعلقوا على الدعاوى القضائية المعلقة وسوف "يحاكمون هذه القضية في قاعة المحكمة، وليس من خلال الصحافة".