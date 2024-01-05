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امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-01-05 | 10:17
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امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!
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امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!

امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!

قام رجل بطعن امرأة حامل أثناء سيرها في إحدى مدارس بريطانيا. 

وتعرضت أندريا بينتيلي، 29 عامًا، لأكثر من خمس طعنات في ظهرها، وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث المروع، لكنها خرجت لاحقاً.

وقالت شاهدة إنها سمعت "صراخاً" فركضت إلى الخارج لمساعدة أندريا وهي مستلقية في الشارع، بحسب موقع "ذا صن".

ومثل دانييل ميهاي بوبيسكو، 29 عامًا، أمام المحكمة بتهمة محاولة القتل وترهيب الشهود.

ويواجه أيضًا تهمة تتمثل في مطاردة أندريا في الفترة ما بين 25 تشرين الأول و6 كانون الأول.

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