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اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!

منوعات
2024-01-05 | 10:32
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اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
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اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!

اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!

كشفت مصممة الديكور الداخلي لاسي جين، من إنديانابوليس بولاية إنديانا، لجمهور إلكتروني مذهول يضم أكثر من 2.7 مليون مشاهد على تيك توك: "هذه هي القصة التي تحكي كيف اكتشفت أن زوجي ووالدتي على علاقة غرامية".

وأوضحت الشقراء التي تعرضت للخيانة أن الشجار المؤسف مع زوجها وأمها حدث قبل 14 عامًا - بعد وقت قصير من ولادة ابنتها وتعرضها لمشاكل صحية خطيرة.

وقالت في المقطع الذي نشرته: "كانت أمي تعيش معنا، وكانت تقيم في الطابق السفلي، ولكن بعد أشهر عدة، انتهى بها الأمر باستئجار منزل كان يبعد عنا مسافة بناية واحدة... وكان زوجي ووالدتي يتشاركان الشيارة للذهاب الى العمل".

واعترفت جيل أنها كانت "متشككة" في العلاقة غير المتوقعة بينهما. وأثارت المخاوف المتزايدة خلافًا حادًا مع زوجها - الذي اختارت جين عدم ذكر اسمه لأغراض الخصوصية - مما أدى إلى انفصالهما. وانتقل إلى العقار المستأجر من قبل الأم، وانتقلت الأم للعيش مع جين ومولودها الجديد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

واعترفت الحبيبة المخدوعة: "بينما كانت تعيش معي، بدأنا نتقرب... بدأت تخبرني عن كل هذه الأوقات التي كان يخونني فيها مع كل هؤلاء النساء."

وأضافت جين، التي وافقت في البداية على حماية والدتها وسط الفوضى الزوجية: "لقد جعلتني أتعهد بعدم إخباره بأنني سمعت ذلك منها". ومع ذلك، فقد كانت في النهاية غاضبة جدًا من الخبر المفجع لدرجة أنها لم تتمكن من إبقائه طي الكتمان.

وتذكرت قائلة: "ركبت سيارتي، وأسرعت بالخروج من هناك وذهبت لمواجهته".

تذكرت جين قائلة: "قلت له: أمي قالت إنك كنت تخونني طوال الوقت... ونظر إليّ مباشرة في عيني وقال: "حسنًا، لماذا لا تخبرك بما كنا نفعله أنا وهي".

وعادت جين المتوترة على الفور إلى المنزل لاستجواب والدتها - التي تبدل لونها بسبب الشعور بالذنب المخيف.

"خرجت من سيارتي وقلت: "أريدك أن تحزمي حقائبك وتخرجي من منزلي"، قالت بينما تظاهرت والدتها بالجهل التام بالمخالفة غير اللائقة.

وقالت جين، التي ردت ببرود: "في حالة الذعر التي كانت تعاني منها، قالت: "جدتك علمت بكل هذا، وسوف أتصل بها".

وتمكنت والدتها في نهاية المطاف من الخروج مع زوج ابنتها، لكنها أنكرت التورط في علاقة غرامية كاملة.

لكن جين، التي ساوت بين احتجاج والدتها على البراءة والاعتراف الصارخ بالذنب، قالت إن مداعبتهما القذرة والمقرفة لم تكن الجريمة الأكثر فظاعة. وبدلاً من ذلك، تم إخفاء الأمر عنها من قبل جدها وجدتها.

"طوال هذا الوقت، جداي – وهما الأحب الى قلبي، وكانا هناك من أجلي طوال حياتي عندما لم يكن هناك أحد آخر - كانا يعرفان أنه وأمي كانا معا ... ولم يخبراني بالأمر"، قالت جين بأسف.

وقالت جين إن والدتها غير المعتذرة حاولت لاحقًا طردها من منزلها.

وأضافت: "لقد حاولت أن تأخذ منزلي مني... كأم عازبة الآن تعاني من مشاكل صحية، بلا وظيفة، ولا مهنة، ولا شيء."

لحسن الحظ بالنسبة لجين، خرج فائض من الخير من انفصالها السيئ.

وقالت: "لقد أنشأت منظمة غير ربحية، حيث نبني منازل صغيرة للأمهات العازبات".

قالت جين: "هذا ما بدأ كل هذا... بسبب الخيانة، وعدم وجود منزل، وتمزق شبكة الأمان والسلام الخاصة بي، وعدم وجود أي شخص في نظام الدعم الخاص بي".

"أشياء مذهلة يمكن أن تأتي من أشياء فظيعة."
 

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الحقيقة

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