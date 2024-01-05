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"أخبرتها أن تكون شجاعة وكانت تلك آخر مرة رأيناها فيها مستيقظة"... خطأ طبي أوقف قلب إبنة الشهر وهذه القصة المأساوية!

منوعات
2024-01-05 | 12:24
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&quot;أخبرتها أن تكون شجاعة وكانت تلك آخر مرة رأيناها فيها مستيقظة&quot;... خطأ طبي أوقف قلب إبنة الشهر وهذه القصة المأساوية!
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"أخبرتها أن تكون شجاعة وكانت تلك آخر مرة رأيناها فيها مستيقظة"... خطأ طبي أوقف قلب إبنة الشهر وهذه القصة المأساوية!

"أخبرتها أن تكون شجاعة وكانت تلك آخر مرة رأيناها فيها مستيقظة"... خطأ طبي أوقف قلب إبنة الشهر وهذه القصة المأساوية!

أصيبت طفلة تبلغ من العمر شهرا واحدا بسكتة قلبية وتوفيت بعد أن ارتكب المسعفون "خطأ" أثناء إعطائها أدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب.

وتحدث الوالدان أمبر كاتس، 36 عامًا، ولي كلايتون، 29 عامًا، عن "أسوأ كابوس يمكن تخيله" بعد وفاة أورلا الصغيرة بعد ساعة فقط من إعطائها الأدينوزين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم نقل الطفلة إلى الطبيب العام قبل 24 ساعة بعد أن بدأت تشعر بالمرض بعد الرضاعة وبدت غير مرتاحة.

ونُصح الزوجين بمراقبة ابنتهما، وفي اليوم التالي اتصلت أمبر بخط المساعدة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 111 وحضرت موعدًا مع الطبيب العام خارج ساعات العمل.

وتمت إحالتهم إلى المستشفى حيث تم تشخيص إصابة أورلا بعدم انتظام دقات القلب فوق البطيني (SVT) - حيث ينبض القلب فجأة بشكل أسرع بكثير من المعتاد.

وتم وصف الأدينوزين لها لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، لكن الأطباء ارتكبوا "خطأ" أثناء إعطائها الدواء، حسبما ورد في مراجعة ما قبل التحقيق العام الفائت.

وفي غضون دقائق فقط من تلقي الأدينوزين، أصيبت أورلا بسكتة قلبية وتم إعلان وفاتها بشكل مأساوي بعد حوالي ساعة.

ويطالب الآن أمبر ولي المدمران، من تيبشيلف، ديربي، بإجابات قبل التحقيق في وفاة ابنتهما الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وقال لي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات تصنيع السيارات: "عندما تم نقل أورلا إلى جامعة HDU، نُصحنا بالانتظار في غرفة منفصلة... لقد قلنا وداعًا لأورلا قبل مغادرتنا. أتذكر أنني قبلت أورلا وأخبرتها أن تكون شجاعة وقوية، واننا سنعود قريبًا... كانت تلك آخر مرة رأينا فيها أورلا مستيقظة، وهي ذكرى تطاردنا كل يوم... أنا لست متدينًا على الإطلاق، لكني أتذكر الانتظار في الغرفة والصلاة".

وتابع: "عندما ماتت أورلا، كان الأمر أبعد من أسوأ كابوس يمكن تخيله. لقد حصلنا على أورلا لأننا أردنا أن نحملها... ليس لدي أي فكرة عن المدة التي جلسنا فيها هناك، جلسنا هناك فقط نحتضنها ونبكي ونتحدث ونغني لها... مغادرة المستشفى كانت معوقة للغاية. لقد حاولنا مغادرة الغرفة حوالي خمس مرات، لكننا لم نتمكن من ذلك لأننا لم نرغب في أن تظل أورلا بمفردها."

وأضاف: "كنا نسأل من سيكون معها، ووعدت سيدة لطيفة أخذت بصمات أورلا بأنها ستبقى مع أورلا حتى تنتهي مناوبتها... عندما كنا نغادر المستشفى، كنت أحمل مقعد سيارة أورلا وكنت أعرف أنه خفيف جدًا لأنها لم تكن بداخله."

وقال الأب المفجوع: "شعرت بالانكسار التام أثناء قيادتي للمنزل وأتذكر أنني كنت أفكر بنفس الطريقة التي كنا نقود بها السيارة إلى المنزل عندما كنا نعيدها إلى المنزل من المستشفى قبل شهر واحد فقط من ولادتها... حتى يومنا هذا نتذكر اللحظات التي أوقفتنا في مساراتنا... في المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى متجر ألعاب مع آرتشي بعد أن فقدنا أورلا، أتذكر المشي بجوار ممر الفتيات الصغيرات وقلبي يتألم".

وأضافت أمبر، وهي مصففة شعر تعمل لحسابها الخاص: "في اليوم الذي ماتت فيه أورلا تغيرت حياتنا إلى الأبد، يكاد يكون من المستحيل العثور على الكلمات لوصف الألم الذي نعيشه كل يوم... كانت أورلا الفتاة الصغيرة الأكثر روعة ونحن نشعر بالسعادة لأنها ابنتنا، ولكننا نتمنى أكثر من أي شيء آخر لو كانت معنا اليوم".

وتابعت: "سنعتز إلى الأبد بالوقت الذي قضيناه معها، لكنه يدمرنا أنها لم تعد معنا، تنمو وتتطور وتلهو مع إخوتها، لا شيء سيملأ الفراغ في حياتنا الذي خلقه موت أورلا... على الرغم من مرور السنين، فإن الأذى الناتج عن خسارة أورلا لم يخف."

وختمت: "نحن نعلم أن التحقيق والاستماع إلى الأدلة سيكون أمرًا مزعجًا للغاية، لكن هذا شيء يتعين علينا القيام به على الأقل لتحديد الإجابات؛ لقد وعدناها بذلك."

"إن التحقيق هو الشيء الذي كنا ندفع من أجله على مدى السنوات الثلاث الماضية."

ومن المقرر أن تفحص جلسة الاستماع الرعاية التي تلقتها أورلا، التي كان لديها شقيقان، آرتشي وجود، يبلغان من العمر 10 أعوام وسنتين، بما في ذلك الأيام التي سبقت وفاتها في يوليو 2020.

في 10 يوليو 2020، اتصلت أمبر بالطبيب العام لتشعر بالقلق من أن أورلا توقفت عن تناول الطعام، وكانت غير مرتاحة وكانت مريضة.

في صباح اليوم التالي، اتصلت أمبر، التي ظلت قلقة بشأن أورلا، برقم NHS 111. وتم تحديد موعد شخصي مع الطبيب العام خارج ساعات العمل في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم.

بعد الموعد، تم إدخال أورلا إلى مستشفى تشيسترفيلد الملكي بعد الساعة الرابعة مساءً.

في الساعة 4.55 مساءً، تم تأكيد SVT وتم نقل Orla إلى وحدة التبعية العالية (HDU).

تم إعطاؤها الأدينوزين في حوالي الساعة 6.30 مساءً. وبعد فترة وجيزة بدأت حالة أورلا في التدهور، وفي غضون دقائق أصيبت بسكتة قلبية.

تم إعلان وفاة أورلا الساعة 7.45 مساءً.

وقالت لورا روبنسون، المحامية المتخصصة في الإهمال الطبي لدى إيروين ميتشل التي تمثل العائلة: "لا تزال أمبر ولي وبقية أفراد عائلة أورلا محطمين بسبب وفاتها المأساوية والظروف المحيطة بها".

"من المفهوم أنه لا يزال لديهم عدد من الأسئلة. على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يعيد أورلا مرة أخرى، إلا أن التحقيق يعد علامة فارقة في القدرة على تزويدهم بالإجابات التي يستحقونها.

"إذا تم تحديد أي مشكلات في الرعاية التي تلقتها أورلا أثناء التحقيق، فمن الضروري تعلم الدروس لتحسين سلامة المرضى."

ومن المقرر أن يبدأ التحقيق في وفاة أورلا في محكمة تشيسترفيلد كورونر يوم الاثنين ومن المتوقع أن يستمر لمدة تصل إلى خمسة أيام.
 

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