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باريس تفتتح "شارع ديفيد بووي" بعد ثماني سنوات على وفاته
منوعات
2024-01-05 | 12:54
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باريس تفتتح "شارع ديفيد بووي" بعد ثماني سنوات على وفاته
باريس تفتتح "شارع ديفيد بووي" بعد ثماني سنوات على وفاته
تطلق مدينة باريس الاثنين على أحد شوارعها اسم أيقونة موسيقى الروك ديفيد بووي، في خطوة تكريمية لافتة للمغني بعد ثماني سنوات من وفاته.
وسيُفتتح "شارع ديفيد بووي" رسمياً في الدائرة الثالثة عشرة بالعاصمة الفرنسية على الضفة اليسرى للمدينة.
ولن يُزال اسم أي شخصية بارزة سابقة ليحل محله اسم بووي، إذ إن الشارع أنشئ أخيراً كجزء من عملية تجديد كبيرة للحي الذي يضم أيضاً مكتبة فرنسوا ميتران الجامعية الحديثة.
وكان الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 50 متراً، معروفاً سابقاً لمخططي المدينة باسم "VoieDZ / 13"، وهو عنوان كان ليجذب بووي نفسه الذي كتب أغانٍ مثل "TVC15" أو "5:15".
بووي، الذي توفي في 10 كانون الثاني 2016، بسبب سرطان الكبد، كان سيبلغ 77 عاماً الاثنين.
يُعدّ بووي من أكثر الموسيقيين تأثيراً ونجاحاً في القرن العشرين، ويرجع الفضل في ذلك خصوصاً إلى قدرته الكبيرة على إعادة اكتشاف نفسه فنياً طوال حياته المهنية التي انطلقت بأغنيته المنفردة "سبايس أوديتي" "Space Oddity" في عام 1969.
تشمل أغانيه وألبوماته الشهيرة "زيغي ستارداست أند ذي سبايدرز فروم مارس" ("Ziggy Stardust and the Spiders from Mars") و"ألادين ساين" ("Aladdin Sane")، وأغنيات تجارية ناجحة بينها "لتس دانس" ("Let's Dance") و"تشاينا غيرل" ("China Girl")، بالإضافة إلى أعمال تجريبية قاتمة مثل "لو" ("Low").
وقد لعبت باريس دوراً أقل أهمية في حياة بووي مقارنة بمدن أخرى مثل لندن وبرلين ولوس أنجليس، لكن الثقافة المسرحية الفرنسية الطليعية كان لها تأثير على أسلوبه البصري.
كما قدّم نسخاً ناجحة من أغنيتين شهيرتين بالفرنسية هما "أمستردام" و"ما مور" (موتي) لجاك بريل، الذي لم يكن فرنسياً في الواقع بل بلجيكياً.
ويتمتع بووي بشعبية كبيرة في فرنسا، حيث تبيع نوادي معجبين مثل "Bowie France" سلعاً مرتبطة باسم الفنان، وتنظم حفلات موسيقية ومؤتمرات تتمحور حول إرثه الفني تجتذب الآلاف.
وكتب جيروم كوميه، رئيس بلدية الدائرة 13 في باريس، على منصة "إكس"، إن من المقرر أن تزاح الستارة عن اسم الشارع الاثنين عند الساعة 16,15 (15,15 بتوقيت غرينيتش).
أطلق كوميه، أحد المعجبين المعلنين ببووي، فكرة إنشاء شارع بووي في أوائل عام 2020، وحصل على موافقة مدينة باريس في وقت لاحق من ذلك العام، بحجة أن النجم لديه "ارتباط قوي بمدينة النور".
ولا معلومات رسمية بوجود شارع يحمل اسم ديفيد بووي في أي مكان آخر.
وسيتبع الكشف عن لوحة اسم الشارع الاثنين أمسية تكريم لبووي في مقر بلدية المنطقة، بمشاركة صديق بووي وكاتب سيرته جيروم سولينيي بالإضافة إلى كليفورد سلابر، منتج الألبوم التكريمي "بووي سونغز وان".
ومن المقرر أن يستمر معرض عن بووي يقام أيضاً في مكتب رئاسة بلدية المنطقة، حتى نهاية الأسبوع المقبل.
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