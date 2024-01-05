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بقي باب الحمام في الطائرة مغلقا لفترة طويلة أثارت ريبة الركاب... وعندما فُتح الباب ظهرت الكارثة!
منوعات
2024-01-05 | 13:04
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بقي باب الحمام في الطائرة مغلقا لفترة طويلة أثارت ريبة الركاب... وعندما فُتح الباب ظهرت الكارثة!
بقي باب الحمام في الطائرة مغلقا لفترة طويلة أثارت ريبة الركاب... وعندما فُتح الباب ظهرت الكارثة!
عُثر على راكب ميتاً في مرحاض الطائرة أثناء رحلة من تينيريفي إلى مانشستر.
وذكرت صحيفة The Mirror أنه خلال الرحلة يوم الثلاثاء، لاحظ المسافرون على متن طائرة Jet2 أن المقصورة بقيت مغلقة لبعض الوقت، مما دفعهم إلى تنبيه الموظفين.
وعند فتح الباب، اكتشف الطاقم اكتشافًا صادمًا وهو أن الرجل قد مات، وتم تحويل الطائرة إلى مطار كورك في أيرلندا.
وقال متحدث باسم Jet2 لـ
MailOnline
: "تم تحويل الرحلة LS918 من تينيريفي إلى مانشستر إلى مطار كورك يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني، بسبب احتياج أحد العملاء إلى رعاية طبية".
وتابع: "للأسف، يمكننا أن نؤكد أن العميل قد توفي للأسف، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها طاقمنا المدرب تدريباً عالياً والذي تدخل بمجرد علمه بالأمر... كان هذا وضعًا صعبًا للغاية بالنسبة لطاقمنا ونود أن نشكرهم على جهودهم... أفكارنا مع عائلة العميل وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية."
وقالت راكبة على متن الطائرة للصحيفة إن زوجها لاحظ أن باب المرحاض كان مغلقا لبعض الوقت، وقال إنه يعتقد أن الرجل في الداخل قد مات. ومن المؤسف أنه كان على حق.
وأضافوا أن الطائرة كان من المقرر أن تهبط في مانشستر الساعة 8.30 مساء يوم الثلاثاء الفائت، لكن كان على الركاب انتظار طائرة أخرى في كورك، لتصل في النهاية الساعة 1.30 صباحا.
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