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زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-01-05 | 13:32
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زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
كافح بيتر ليفي، مذيع بي بي سي لوك نورث، لاحتواء ضحكته بعد أن اتخذ مقطع حول الحفر منعطفًا مفعمًا بالحيوية.
وحاول المذيع الحفاظ على رباطة جأشه بعد التلميح غير المقصود بينما طلب من المشاهدين إرسال صور لأسوأ الحفر في منطقتهم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأثار الخطأ الفادح موجة من المشاركات من المشجعين الذين تركوا في حالة هستيرية بسبب زلة اللسان.
وفي بداية المقطع، قال بيتر: "لقد اتصل بنا بالفعل المشاهدون الذين يشاهدون البرنامج، لكننا نريد أن نعرف مدى سوء الوضع في مكانكم"، وتابع: " How big is your hole؟"
وحملت العبارة معنى اباحي الى حد ما، دفع بالمذيع الى الضحك.
وبعد أن أدرك خطأه، كافح لاحتواء ضحكته، وأضاف: "إذا كان بإمكانك إرسال صورة، فإن نورتون دائمًا في الحفرة... إذا كان بإمكانك أن تغرد لي بصورة، فسيكون ذلك جيدًا أيضًا. "
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