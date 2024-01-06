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في أول خطاب لبايدن منذ إجازته في الكاريبي... نظرة فارغة وتدخل من السيدة الأولى: عانقته على المسرح وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-01-06 | 04:10
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في أول خطاب لبايدن منذ إجازته في الكاريبي... نظرة فارغة وتدخل من السيدة الأولى: عانقته على المسرح وهذا ما حصل! (فيديو)
في أول خطاب لبايدن منذ إجازته في الكاريبي... نظرة فارغة وتدخل من السيدة الأولى: عانقته على المسرح وهذا ما حصل! (فيديو)
بدا الرئيس الأميركي جو بايدن منعزلًا تمامًا وحائرا في نهاية خطاب حملته الأول لعام 2024 مساء الجمعة.
وكان الرئيس البالغ من العمر 81 عاما قد انتهى لتوه من إلقاء خطاب في فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، حيث نظم جورج واشنطن جيشا لمحاربة البريطانيين في عام 1777.
وكان بايدن قد اختتم لتوه تصريحاته عندما استدار ليغادر المسرح لتندفع إليه زوجته السيدة الأولى جيل بايدن لتمسك بيده، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعندما اقتربت من زوجها، بدت وكأنها تهمس بشيء في أذنه، لكنها تمكنت بذكاء من تجنب رصد كاميرات التلفزيون التي كانت تسجل اللحظة المحرجة.
وحاولت الدكتورة جيل بعد ذلك إخراج زوجها من المسرح ليتحول بايدن فجأة إلى الجمهور ويبدأ في التحدث مرة أخرى، وبدأ التكلم عبر موسيقى الخروج التي كانت تعمل بالفعل عبر مكبرات الصوت.
"أنا أفهم القوة!" قال بايدن. "شكرا جزيلا لكم جميعا..." قال قبل أن تعلو الموسيقى فوق صوته.
وكان هذا أول حدث عام لبايدن منذ إجازته في منطقة البحر الكاريبي.
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