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لن تصدقوا لون رمال هذا الشاطئ... موجود في هذه البقعة من العالم ولا مثيل له! (صور)
منوعات
2024-01-06 | 06:30
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لن تصدقوا لون رمال هذا الشاطئ... موجود في هذه البقعة من العالم ولا مثيل له! (صور)
لن تصدقوا لون رمال هذا الشاطئ... موجود في هذه البقعة من العالم ولا مثيل له! (صور)
هل رأيتم يوما شاطئا أرجوانيا؟
في الواقع، هناك شاطئ واحد فقط، ومن السهل على الأميركيين زيارته - ويسمى شاطئ فايفر، وهو شاطئ جيولوجي غريب يقع على طول ساحل بيغ سور الغني بالمناظر الطبيعية في كاليفورنيا.
ومع الطرق المتعرجة والشلالات المثيرة والمناظر الخلابة للمحيط الهادئ عند كل منعطف، تعد بيغ سور في حد ذاتها مكانًا فريدًا من نوعه، يجب أن يجربه كل محبي السفر - أي إذا تمكنت من اللحاق به بين العواصف المسببة للانهيارات الأرضية، والتي يمكن أن تغلق طريق كاليفورنيا السريع رقم 1، وهو الطريق الرئيسي الوحيد في المنطقة، لأشهر عدة، وحتى لسنوات.
ويجذب شريط الرمال ذو الألوان الغريبة الزوار من كل مكان، وذلك بفضل مظهره الفريد، والذي لم يتمكن العلماء من تأكيد مصدره بنسبة 100%.
وإحدى النظريات الشائعة تفيد بأن اللون يأتي من جزيئات أحجار العقيق المنغنيز الموجودة في التلال والجبال شديدة الانحدار والتي تنطلق بشكل مستقيم تقريبًا من الشاطئ الخلاب، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ويمكن أن يعتمد مدى اللون الأرجواني الذي ستجد فيه الرمال على وقت زيارتك، ولكن أولئك الذين يتنقلون في طريق المدخل المتعرج - بالإضافة إلى المشي لمسافة قصيرة من منطقة وقوف السيارات - لن يخيب أملهم مع المناطق المحيطة والمناظر.
ويتمتع شاطئ فايفر بمزايا كثيرة، حيث تجتذب الأمواج راكبي الأمواج من كل مكان، بينما يستخدم المغامرون الشاطئ كمحطة على الطريق أثناء استكشاف المساحة الشاسعة لمتنزه فايفر بيغ سور الحكومي.
وعند غروب الشمس، ابحث عن جحافل المصورين وملتقطي الصور الذاتية الذين يتطلعون إلى التقاط الضوء المتدفق عبر Keyhole Rock.
وتقع هذه البقعة التي لا تنسى على بعد حوالي ساعتين ونصف بالسيارة جنوب سان فرانسيسكو وما يقرب من 6 ساعات من لوس أنجلوس. عادة ما تكون الرحلة من جنوب كاليفورنيا أقصر، ولكن الانهيارات الأرضية بالقرب من قرية لوسيا أغلقت الطريق السريع أمام حركة المرور المتجهة شمالًا إلى المنطقة التي يقع فيها شاطئ فايفر، على الأقل حتى الربيع.
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