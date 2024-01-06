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خانت حبيبها مع والده... ولكن المشكلة أكبر من الخيانة والنتيجة كانت فظيعة: إليكم الكارثة التي حصلت معها!
منوعات
2024-01-06 | 14:45
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خانت حبيبها مع والده... ولكن المشكلة أكبر من الخيانة والنتيجة كانت فظيعة: إليكم الكارثة التي حصلت معها!
خانت حبيبها مع والده... ولكن المشكلة أكبر من الخيانة والنتيجة كانت فظيعة: إليكم الكارثة التي حصلت معها!
اعترفت شابة لم تفصح عن هويتها، أنها "ارتكبت أكبر خطأ في حياتي ومارستُ الجنس مع والد حبيبي - والآن لا أعرف أيهما هو والد طفلي الذي لم يولد بعد."
وروت الشابة: "شريكي يبلغ من العمر 29 عامًا وعمري 28 عامًا. لقد كنا معًا لمدة ثلاث سنوات... لقد كنت على علاقة جيدة دائمًا مع عائلته، وعندما ذهب إلى الكلية ليتدرب كضابط شرطة، دعوني للعيش معهم حتى لا أبقى في شقتي وحدي"، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وتابعت: "انتقلت مباشرة وساعدت في الطهي والتسوق... وبعد مرور شهر، بدأت ألاحظ أن والد زوجي كان يراقبني بهدوء في كثير من الأحيان، وعندما كان ينظر إلي، كنت أشعر بأمر غريب... كانت حماتي تعمل في نوبات غريبة لأنها كانت تقدم الرعاية، ووجدت نفسي أقضي المزيد من الوقت بمفردي مع والد حبيبي."
وأضافت: "كنت أفتقد صديقي بشدة ولا أعرف ما حصل معي، لكنني بدأت أتخيل والده... في إحدى ليالي الجمعة، كنا بمفردنا في المنزل، وتم عرض فيلم مثير حقًا على التلفاز. كان من الغريب مشاهدته معه، وشعرت وكأننا زوجين."
وقالت: "عندما حان وقت النوم، استخدمت الحمام ثم ذهبت إلى غرفتي، على أمل أن يدخل. لم أستطع النوم، وعندما سمعت صوتًا خارج باب غرفتي، ذهبت للتحقق... وكان والد حبيبي واقفاً هناك. ومن دون تردد، قمت بسحبه ومارسنا الجنس بشغف."
وتابعت الشابة: "ولكن بمجرد أن انتهينا، بدا الأمر كما لو أن التعويذة قد انكسرت، وندمت بشدة على الخيانة... في اليوم التالي، تحدثت أنا ووالده واتفقنا على ألا نسمح بحدوث شيء كهذا مرة أخرى... يبدو أنه كان يشعر بالسوء الذي شعرت به. لكنني اكتشفت الآن أنني حامل ولا أستطيع التأكد تمامًا من هوية الأب. أنا لا أعرف ما يجب القيام به."
وتعيش الشابة الآن حالة من الضياع والخوف والندم.
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