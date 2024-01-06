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اسقبلاها في منزلهما ثم اختفت... بهلوانة متنقلة فُقدت خلال رحلة عودتها الى وطنها: عًثر عليها في كهف ولكن!
منوعات
2024-01-06 | 15:11
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اسقبلاها في منزلهما ثم اختفت... بهلوانة متنقلة فُقدت خلال رحلة عودتها الى وطنها: عًثر عليها في كهف ولكن!
اسقبلاها في منزلهما ثم اختفت... بهلوانة متنقلة فُقدت خلال رحلة عودتها الى وطنها: عًثر عليها في كهف ولكن!
تم العثور على فنانة سيرك متنقلة في عداد المفقودين في البرازيل بعد أن تم خنقها حتى الموت.
جولييتا هيرنانديز، 38 عامًا، كانت تعمل كمهرجة يُطلق عليها اسم "Miss Bubblegum"، وتم القبض على زوجين بعد هذا الاكتشاف الصادم، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وكانت هيرنانديز تسافر عبر المنطقة بالدراجة حتى تتمكن من تقديم عرضها إلى السكان المحليين، وبحسب ما ورد أقامت مع الزوجين الموقوفين الآن لليلة واحدة.
وكانت في رحلة طويلة عائدة إلى منزلها في فنزويلا قبل لقاء عاطفي مع والدتها، لكن تم الإبلاغ عن اختفائها قبل أسبوعين عندما فقد أصدقاؤها الاتصال بها.
وتم العثور على إطار دراجة جولييتا ومتعلقاتها مدفونة بالقرب من جسدها في كهف فارغ.
ومنذ ذلك الحين تم القبض على الزوجين اللذين تكفلا بها طوال الليل للاشتباه في قتلها.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية رجلا يتم إخراجه من الجزء الخلفي لشاحنة تابعة للشرطة مكبل اليدين ونقله إلى مركز للشرطة بعد اعتقاله.
وشوهدت الفنانة آخر مرة في بريزيدنت فيغيريدو، وهي بلدة تقع على بعد ثمانين ميلاً شمال مدينة ماناوس في شمال غرب البرازيل.
وتحظى المنطقة التي تضم أكثر من 100 شلال بشعبية لدى السياح المغامرين.
وكانت فرقة السيرك Circo di SoLadies، ومقرها ساو باولو، تنشر نداءات منتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختفائها.
وعملت جولييتا كصانعة دمى بالإضافة إلى كونها مهرجة.
وتم إطلاق ناقوس الخطر عندما فشلت في الوصول إلى نقطة دعم شمال البلدة التي اختفت فيها منذ أسابيع.
ووصلت جولييتا إلى البرازيل بالدراجة في عام 2016 وكانت تخطط للعودة إلى وطنها بنفس الطريقة.
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