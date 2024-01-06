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تعرفا الى بعضهما بأغرب طريقة... شابة تتزوج سجينا عبر الهاتف وهذه قصتهما!

منوعات
2024-01-06 | 15:26
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تعرفا الى بعضهما بأغرب طريقة... شابة تتزوج سجينا عبر الهاتف وهذه قصتهما!
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تعرفا الى بعضهما بأغرب طريقة... شابة تتزوج سجينا عبر الهاتف وهذه قصتهما!

تعرفا الى بعضهما بأغرب طريقة... شابة تتزوج سجينا عبر الهاتف وهذه قصتهما!

امرأة تحلم بـ "مستقبلها الكبير" مع زوجها السجين الذي تزوجته عبر الهاتف.

وفي التفاصيل، بعد عام واحد فقط من الكتابة لبعضهما البعض عبر خدمة مراسلة السجن في الولايات المتحدة، قرر بلو والسجين جاي أنهما يريدان عقد قرانهما. في البداية، اعترفت بلو بأنها "لم تكن مستعدة" لمواعدة شخص مسجون، ولكن انتهى بها الأمر بالوقوع في حب جاي.

ووقع جاي في حب بلو بعد أن سمع صوتها بينما كان أحد أصدقاؤها يتحدث مع زميله في الزنزانة عبر الهاتف. كان الزوجان يتحدثان عبر الهاتف مرات عدة في اليوم، وأرسلت بلو صورًا لها قبل أن يلتقيا أخيرًا في كشك الهاتف في السجن، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وبعد فترة ليست طويلة، تزوج الثنائي سرا عبر الهاتف فيما يعرف باسم "الزواج بالوكالة". الآن يخطط الزوجان ويحلمان بمستقبلهما معًا على أمل إطلاق سراح جاي بمجرد أن يصبح مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط - في غضون أربع سنوات.

ويقضي جاي حاليًا عقوبة السجن لمدة 30 عامًا بعد إدانته في سن 17 عامًا. وأخبر بلو أنه يريد أن يبدأ مشروعه الخاص عندما يخرج. وأوضحت بلو: "حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا. لقد قضى 11 عامًا حتى الآن وعليه أن يقضي 15 عامًا ليكون مؤهلاً للإفراج المشروط، والذي سيكون في شباط 2028؛ إذا تم رفض ذلك، فكل ستة أشهر سيكون عليه المراجعة، لذلك ليس هناك ما يشير إلى مقدار الوقت المتبقي له."

في هذه الأثناء، يتحدث الزوجان كل يوم، ولا تزال بلو تأمل أن تتمكن من إقناع عائلتها بفهم سبب قرارها بالزواج منه. وعندما تزوجت جاي، أخبرت والديها عبر الهاتف، واعترفت بأنها "خائفة" من مواجهة رد فعلهم.

وأضافت الشابة: "أعتقد أن أكثر ما ندمت عليه عندما تزوجت هو عدم وجود والديّ. أخبرتهما عبر الهاتف لأنني كنت خائفة من النظر في أعينهما ورؤية خيبة الأمل في وجه والدي".

وقوبل قرارها بالبقاء مع جاي بالكثير من الانتقادات، سواء من العائلة المقربة أو الأشخاص عبر الإنترنت. لقد قالت إنها وُصفت بـ "المتوهمة".

وليس لدى الزوجين أي فكرة متى سيتمكنان من العيش معًا. وقالت بلو: "نعم، أعلم أن علاقتي غير تقليدية بعض الشيء، بالنظر إلى مكان وجود زوجي. أعرف أين تكمن الصور النمطية التي تأتي معها. في النهاية، أنا أحبه بصدق، وأعلم أنه يحبني بنفس القدر إن لم يكن أكثر."

وأضافت: "أن تكوني زوجة سجين ليس بالأمر السهل، أو للضعفاء. إذا كنت تريدين أن تكرهي ذلك - افعلي ذلك - لكن الأمر يتطلب شخصًا قويًا للتعامل مع أسلوب الحياة هذا."
 

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