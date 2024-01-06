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استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!

منوعات
2024-01-06 | 15:38
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استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!
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استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!

استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!

وجهت عائلة جيسون ستار من ولاية ألاباما بعض الكلمات القاسية له يوم الخميس الفائت، حيث حُكم عليه لدوره في قتل زوجته السابقة عام 2017.

وقالت له إحدى بناته : "تبا لك، أتمنى أن تتعفن".

وقالت له ابنته الاخرى: "أنت عديم الفائدة"، وفقًا لتقرير منفذ الأخبار المحلي عن جلسة النطق بالحكم، والذي نُشر يوم الجمعة.

وحكم على جيسون (50 عامًا) وشقيقه دارين ستار بالسجن مدى الحياة من قبل قاضٍ فيدرالي يوم الخميس بعد إدانتهما بقتل زوجة جيسون السابقة سارة ستار في عام 2017، وفق ما نقل موقع PEOPLE. ولا يوجد إطلاق سراح مشروط في نظام المحاكم الفيدرالية.

وأشار المنفذ أيضًا إلى أن القاضي أمر جيسون بدفع غرامة قدرها 25000 دولار.

وأدانت هيئة المحلفين الأخوين في مخطط القتل مقابل أجر في أيلول 2023.

ووجدت هيئة المحلفين أن الرجال مذنبون بالتآمر لقتل سارة، وهي معلمة بمدرسة هاراند كريك الابتدائية تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لأربعة أطفال، لأن جيسون لم يرغب في أن يدفع لها المال الذي منحته لها المحكمة في طلاقهما.

واستأجر جيسون شقيقه دارين لقتل سارة. وقالت السلطات إن جيسون أعطى شقيقه دراجة نارية تبلغ قيمتها حوالي 2600 دولار في وقت ما بين أيلول وتشرين الثاني 2017.

وقُتلت سارة برصاصتين مباشرتين في ساعات الصباح الباكر من يوم 27 تشرين الثاني 2017، أثناء خروجها من منزلها للتوجه إلى العمل.

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