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ربما كانت مفقودة أو ميتة... بعد مرور 9 سنوات عثروا عليها في مكان صادم!

ربما كانت مفقودة أو ميتة... بعد مرور 9 سنوات عثروا عليها في مكان صادم!







وقال البيان إن مارغريت هاكسبي جونز كانت تبلغ من العمر 81 عامًا وربما كانت مفقودة أو ميتة لمدة تصل إلى تسع سنوات. ويعتقد المحققون أنها ربما كانت تعيش في المنزل الواقع في حي Allied Gardens قبل تاريخ اكتشاف جثتها، وفق ما نقل موقع



ولم يتم تأكيد سبب وفاة هاكسبي جونز، لكن بيان SDPD قال إنه "لم تكن هناك إصابة واضحة في الجسم".



ووفاتها قيد التحقيق ويتم التعامل معها على أنها مشبوهة.



واستجابت إدارة SDPD في الأصل لمكالمة تم إجراؤها من السكن قبل ظهر يوم 22 كانون الأول.



وقد عثر أِخاص يعيشون حاليًا في المنزل على البقايا داخل ثلاجة التجميد، واتصلوا بالشرطة على الفور.



والسكان الحاليون لا علاقة لهم بهاكسبي جونز، وفقًا لشبكة NBC News.

أعلنت إدارة شرطة سان دييغو (SDPD) عن هوية امرأة عثر على رفاتها في ثلاجة داخل منزل في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، في بيان يوم الخميس.وقال البيان إن مارغريت هاكسبي جونز كانت تبلغ من العمر 81 عامًا وربما كانت مفقودة أو ميتة لمدة تصل إلى تسع سنوات. ويعتقد المحققون أنها ربما كانت تعيش في المنزل الواقع في حي Allied Gardens قبل تاريخ اكتشاف جثتها، وفق ما نقل موقع PEOPLE ولم يتم تأكيد سبب وفاة هاكسبي جونز، لكن بيان SDPD قال إنه "لم تكن هناك إصابة واضحة في الجسم".ووفاتها قيد التحقيق ويتم التعامل معها على أنها مشبوهة.واستجابت إدارة SDPD في الأصل لمكالمة تم إجراؤها من السكن قبل ظهر يوم 22 كانون الأول.وقد عثر أِخاص يعيشون حاليًا في المنزل على البقايا داخل ثلاجة التجميد، واتصلوا بالشرطة على الفور.والسكان الحاليون لا علاقة لهم بهاكسبي جونز، وفقًا لشبكة NBC News.