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بعد بقائها 5 أيام تحت الأنقاض التي خلّفها الزلزال... سيدة يابانية تسعينية تنجو بأعجوبة!

منوعات
2024-01-06 | 16:18
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بعد بقائها 5 أيام تحت الأنقاض التي خلّفها الزلزال... سيدة يابانية تسعينية تنجو بأعجوبة!
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بعد بقائها 5 أيام تحت الأنقاض التي خلّفها الزلزال... سيدة يابانية تسعينية تنجو بأعجوبة!

بعد بقائها 5 أيام تحت الأنقاض التي خلّفها الزلزال... سيدة يابانية تسعينية تنجو بأعجوبة!

انتشلت امرأة في التسعينيات من عمرها حية من تحت أنقاض منزل في غرب اليابان، بعد خمسة أيام من زلزال قوي ضرب المنطقة وأدى إلى مقتل 126 شخصا على الأقل.

وقد نجت المرأة في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا لمدة 124 ساعة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب المنطقة يوم الاثنين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وعادةً ما تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة بعد أول 72 ساعة. وتم الإبلاغ عن العديد من عمليات الإنقاذ المثيرة الأخرى خلال الأيام القليلة الفائتة حيث انضم الجنود ورجال الإطفاء وغيرهم إلى جهد واسع النطاق.

ومن بين القتلى الـ 126 طفل يبلغ من العمر خمس سنوات كان يتعافى من الإصابات التي ألمت به عندما انسكبت عليه المياه المغلية أثناء الزلزال الذي وقع يوم الاثنين.

وساءت حالته فجأة وتوفي يوم الجمعة، وفقا لمسؤولين في محافظة إيشيكاوا، المنطقة الأكثر تضررا.

وهددت الهزات الارتدادية بدفن المزيد من المنازل وإغلاق الطرق المهمة لشحنات الإغاثة.

وحذر المسؤولون من أن الطرق المتصدعة بالفعل قد تنهار بالكامل. ويتزايد هذا الخطر مع توقع هطول أمطار وثلوج خلال الليل ويوم الأحد.

وسجلت مدينة واجيما أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ 69 شخصًا، تليها سوزو بـ 38 شخصًا. وأصيب أكثر من 500 شخص، 27 منهم على الأقل في حالة خطيرة.

وتركت الهزات أسطح المنازل على الطرق وتحطم كل شيء تحتها. وتشوهت الطرق، بينما حولت النيران في واجيما حيًا بأكمله إلى رماد.

وما زال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، على الرغم من أن العدد متقلب. تم الإبلاغ عن حصار 11 شخصًا تحت منزلين انهارا في أناميزو.

وفي لفتة غير عادية من كوريا الشمالية المجاورة، بعث الزعيم كيم جونغ أون برسالة تعزية إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
 

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