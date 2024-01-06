بعد بقائها 5 أيام تحت الأنقاض التي خلّفها الزلزال... سيدة يابانية تسعينية تنجو بأعجوبة!

انفجرت نافذة الطائرة وبدأ الرعب... هواتف تطاير في السماء وأم تمسك بابنها خوفا من فقدانه: هذا ما حصل فوق بورتلاند! (فيديو)

انفجرت نافذة الطائرة وبدأ الرعب... هواتف تطاير في السماء وأم تمسك بابنها خوفا من فقدانه: هذا ما حصل فوق بورتلاند! (فيديو)

في أول خطاب لبايدن منذ إجازته في الكاريبي... نظرة فارغة وتدخل من السيدة الأولى: عانقته على المسرح وهذا ما حصل! (فيديو)