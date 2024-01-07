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اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!

منوعات
2024-01-07 | 05:49
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اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!
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اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!

اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!

قال علماء النفس إن الأشخاص الذين لديهم حواجب داكنة وثخينة ومحددة جيداً، ربما يخفون سمة شخصية شريرة.

وخلصت إحدى الدراسات أن الحواجب المميزة يمكن أن تكشف عن الأشخاص النرجسيين. 

وقالت الدكتورة راماني دورفاسولا، من لوس أنجلوس: "يهتم الأشخاص النرجسيون بشدة بمظهرهم. ومن المحتمل أن ينفقوا المزيد من الوقت عليه، والمزيد من المال".

ووجدت الدراسة أدلة تشير إلى أن الناس قد يكونون قادرين على التنبؤ بدقة بما إذا كان شخص ما نرجسياً مغروراً، مع بعض التحفظات على النتائج.

وأشارت دراسة أجريت في عام 2018 إلى أن الحواجب هي علامة على النرجسيين العظماء، وهو شكل من أشكال اضطراب الشخصية النرجسية (NPD) حيث يتصرف شخص ما كما لو كان متفوقاً على الآخرين وأعظم منهم.

وأجرى باحثون في جامعة تورنتو اختباراً لجرد الشخصية النرجسية لتشخيص الاضطراب. وتم بعد ذلك اقتصاص صور المشاركين بحيث يمكن رؤية حواجبهم فقط، وعُرضت على مجموعة منفصلة من المشاركين.

وقامت هذه المجموعة بتقييم الحواجب من حيث السمات. وأظهرت النتائج أن الذين تم تصنيفهم على أنهم يمتلكون حواجب مميزة، بما في ذلك السُمك والكثافة، كانوا أكثر ميلاً لأن يكونوا نرجسيين مغرورين.

ورجّح الباحثون أن السبب في ذلك هو أن النرجسيين أرادوا الحصول على شيء فريد من نوعه ويمكن التعرف عليه من الناحية الجمالية.

ويُذكر أن الرجال هم أكثر عرضة للنرجسية بمقدار الضعف مقارنة بالنساء، مع ظهور علامات الاضطراب في سن مبكرة أو في سنوات المراهقة.

والتجارب السلبية التي يمر بها الطفل مثل الصدمة أو الرفض، أو وجود والدين مفرطين في التساهل، هي سبب من أسباب هذا الاضطراب.

وعادةً ما يظهر الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب سلوكا متلاعباً، وقد يسعون بانتظام إلى الحصول على الإعجاب من قبل الآخرين. وقد يكونون أيضا متعجرفين أو يفتقرون إلى التعاطف مع الآخرين.

المصدر.
 

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