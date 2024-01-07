الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!

منوعات
2024-01-07 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!

خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!

ادعت إحدى الأمهات أن "الكارما" أخذت حقها من زوجها السابق بعد أن خدعها وترك عائلتها من أجل امرأة أخرى. اذ قبل أسبوعين من عيد الميلاد، تخلى عنها وعن أطفالهما.

وشاركت الزوجة قصتها في مقطع فيديو على تيكتوك، وأخبرت كيف قام زوجها السابق بفسخ زواجهما فجأة، وفق موقع "ذا صن".

وأكدت أن ما لم يعرفه شريكها السابق، هو أن المرأة الأخرى التي ذهب معها، كانت تخونه مع زملائها وأصدقائها الآخرين.

وقالت: "عندما اكتشفت ذلك من خلال صديق مشترك، حذرته، لكنه اعتقد أنني كنت أكذب من أجل الغيرة، لذلك تجاهل الأمر".

وبينما عانت الزوجة من خيانة زوجها لها، إلا أنها أكدت أنه عانى الأصعب مع تلك المرأة.

وفي تلك الفترة، حصلت الزوجة على شهادة جامعية، وبدأت تعمل، وأصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه سابقاً.

آخر الأخبار

منوعات

خيانة

أطفال

امرأة

زواج

أسوأ

LBCI التالي
اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!
اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-20

امرأة تكره كونها أماً وتفكر في الهروب من أطفالها...وهذا ما كشفته!

LBCI
منوعات
2023-11-28

خلال عرضه الزواج عليها أمام حشد كبير اكتشفت خيانته لها... لن تصدقوا كيف تصرفت!

LBCI
منوعات
2023-11-28

امرأة تخلّصت من ممتلكاتها لتعيش في خيمة مع أطفالها!

LBCI
منوعات
2023-11-23

"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:41

واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!

LBCI
منوعات
13:29

رجل ثمانيني قتل زوجته المصابة بالخرف بوحشية...وهذا ما اعترف به!

LBCI
منوعات
12:36

مراهق طُعن حتى الموت ليلة رأس السنة...وهذه تفاصيل الحادثة المأساوية!

LBCI
منوعات
05:49

اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:21

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-05

استغلّ الغياب القسري لأحد المواطنين عن منزله بسبب القصف الإسرائيلي... فدخل اليه وسرق مبلغًا مالياً

LBCI
أخبار دولية
2024-01-06

فقدان عناصر في سلاح بحرية السنغال في عملية لمكافحة تهريب المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-03

بعد أن عثر على جثة مواطن مطعونة عدة طعنات في منزله... فصيلة عرمون توقف القاتل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية

LBCI
رياضة
13:38

نكسة جديدة لرافايل نادال ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...

LBCI
أخبار دولية
13:33

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ‎وزيراً في حكومة الإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
10:33

مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)

LBCI
خبر كاذب
10:47

على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:30

معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية

LBCI
حال الطقس
02:28

متى يتحول الطقس الى متقلب؟

LBCI
امن وقضاء
11:13

طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان

LBCI
خبر عاجل
11:05

القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل

LBCI
آخر الأخبار
11:35

مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
موضة وجمال
03:39

بإطلالة ملكية وفستان لافت... ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني تدخل القفص الذهبي! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More