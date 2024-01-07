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خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!

خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!







وشاركت الزوجة قصتها في مقطع فيديو على تيكتوك، وأخبرت كيف قام زوجها السابق بفسخ زواجهما فجأة، وفق موقع



وأكدت أن ما لم يعرفه شريكها السابق، هو أن المرأة الأخرى التي ذهب معها، كانت تخونه مع زملائها وأصدقائها الآخرين.



وقالت: "عندما اكتشفت ذلك من خلال صديق مشترك، حذرته، لكنه اعتقد أنني كنت أكذب من أجل الغيرة، لذلك تجاهل الأمر".



وبينما عانت الزوجة من خيانة زوجها لها، إلا أنها أكدت أنه عانى الأصعب مع تلك المرأة.



وفي تلك الفترة، حصلت الزوجة على شهادة جامعية، وبدأت تعمل، وأصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه سابقاً.



ادعت إحدى الأمهات أن "الكارما" أخذت حقها من زوجها السابق بعد أن خدعها وترك عائلتها من أجل امرأة أخرى. اذ قبل أسبوعين من عيد الميلاد، تخلى عنها وعن أطفالهما.وشاركت الزوجة قصتها في مقطع فيديو على تيكتوك، وأخبرت كيف قام زوجها السابق بفسخ زواجهما فجأة، وفق موقع "ذا صن" وأكدت أن ما لم يعرفه شريكها السابق، هو أن المرأة الأخرى التي ذهب معها، كانت تخونه مع زملائها وأصدقائها الآخرين.وقالت: "عندما اكتشفت ذلك من خلال صديق مشترك، حذرته، لكنه اعتقد أنني كنت أكذب من أجل الغيرة، لذلك تجاهل الأمر".وبينما عانت الزوجة من خيانة زوجها لها، إلا أنها أكدت أنه عانى الأصعب مع تلك المرأة.وفي تلك الفترة، حصلت الزوجة على شهادة جامعية، وبدأت تعمل، وأصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه سابقاً.