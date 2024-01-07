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مراهق طُعن حتى الموت ليلة رأس السنة...وهذه تفاصيل الحادثة المأساوية!

مراهق طُعن حتى الموت ليلة رأس السنة...وهذه تفاصيل الجريمة المأساوية!







وتوفي هاري بيتمان، 16 عامًا، بشكل مأساوي أثناء تجمع الحشود في منطقة "بريمروز هيل" في لندن لمشاهدة عرض الألعاب النارية في المدينة لعام 2024.



وعمل المسعفون على إنقاذ المراهق بعد أن تبين أنه تعرض للطعن بالسكين أثناء قتال.



وبشكل مدمر، أُعلن عن وفاة هاري "النابض بالحياة" قبل 20 دقيقة فقط من منتصف الليل.



وقالت النيابة العامة إن شابًا يبلغ من العمر 16 عامًا اتُهم بقتل هاري وحيازة سلاح هجومي. وجاء ذلك بعد إلقاء القبض على ثلاثة مراهقين واستجوابهم بشأن الهجوم على التلميذ.



اتُهم صبي بقتل مراهق "محبوب"، حيث طعنه حتى الموت ليلة رأس السنة، وفق موقع "ذا صن" وتوفي هاري بيتمان، 16 عامًا، بشكل مأساوي أثناء تجمع الحشود في منطقة "بريمروز هيل" في لندن لمشاهدة عرض الألعاب النارية في المدينة لعام 2024.وعمل المسعفون على إنقاذ المراهق بعد أن تبين أنه تعرض للطعن بالسكين أثناء قتال.وبشكل مدمر، أُعلن عن وفاة هاري "النابض بالحياة" قبل 20 دقيقة فقط من منتصف الليل.وقالت النيابة العامة إن شابًا يبلغ من العمر 16 عامًا اتُهم بقتل هاري وحيازة سلاح هجومي. وجاء ذلك بعد إلقاء القبض على ثلاثة مراهقين واستجوابهم بشأن الهجوم على التلميذ.