الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
منوعات
2024-01-07 | 13:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
عثرت فرق إنقاذ متخصصة في العمل بالمناطق الجبلية على جثتين لمتسلقين إيطاليين بعد وقوع انهيار جليدي الأحد في جبال الألب بالقرب من حدود إيطاليا مع سويسرا، وفق ما نقلت "رويترز".
وذكرت إحدى مجموعات الإنقاذ في المنطقة في بيان أنها عثرت على إحدى الجثتين مدفونة تحت الثلوج في حين انتشلت الأخرى من إحدى البحيرات في أعقاب الانهيار الجليدي الذي وقع على ارتفاع بلغ نحو 2200 متر في منطقة فال فورماتسا بإقليم بيدمونت.
وتم إرسال فريق إنقاذ متخصص إلى موقع الحادث بطائرة هليكوبتر رغم هبوب رياح شديدة حوالي الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وساعد أيضاً كلب مدرب على عمليات الإنقاذ في العثور على الجثتين.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الجثتين لامرأة تبلغ من العمر 30 عاما ورجل يبلغ من العمر 53 عاما، وهما من منطقة لومباردي بشمال إيطاليا.
آخر الأخبار
منوعات
متسلقين
جثة
ثلوج
بحيرة
التالي
اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!
اعتقدوا أنها بثرة ثم حلت الصدمة... ما استخرجوه من رأس ابنهم مخيف! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:57
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم دعم "لا ينقطع" للمناطق التي دمرها الزلزال... والثلوج تعرقل جهود الإغاثة
أخبار دولية
03:57
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم دعم "لا ينقطع" للمناطق التي دمرها الزلزال... والثلوج تعرقل جهود الإغاثة
0
أمن وقضاء
2024-01-03
بعد أن عثر على جثة مواطن مطعونة عدة طعنات في منزله... فصيلة عرمون توقف القاتل
أمن وقضاء
2024-01-03
بعد أن عثر على جثة مواطن مطعونة عدة طعنات في منزله... فصيلة عرمون توقف القاتل
0
منوعات
2024-01-03
قررت جمع الحيوانات المنوية من جثة زوجها وتخزينها... اليكم القصة الصادمة والمأساوية!
منوعات
2024-01-03
قررت جمع الحيوانات المنوية من جثة زوجها وتخزينها... اليكم القصة الصادمة والمأساوية!
0
منوعات
2023-12-31
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
منوعات
2023-12-31
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:29
رجل ثمانيني قتل زوجته المصابة بالخرف بوحشية...وهذا ما اعترف به!
منوعات
13:29
رجل ثمانيني قتل زوجته المصابة بالخرف بوحشية...وهذا ما اعترف به!
0
منوعات
12:36
مراهق طُعن حتى الموت ليلة رأس السنة...وهذه تفاصيل الحادثة المأساوية!
منوعات
12:36
مراهق طُعن حتى الموت ليلة رأس السنة...وهذه تفاصيل الحادثة المأساوية!
0
منوعات
12:16
خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!
منوعات
12:16
خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!
0
منوعات
05:49
اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!
منوعات
05:49
اذا كنتم تريدون كشف الأشخاص النرجسيين...هذه هي الميزة التي عليكم ملاحظتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:20
قاعدة ميرون هدف عسكري وأمني من ضمن بنك أهداف دقيق وحساس
أخبار دولية
13:20
قاعدة ميرون هدف عسكري وأمني من ضمن بنك أهداف دقيق وحساس
0
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
0
منوعات
13:41
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
منوعات
13:41
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
0
آخر الأخبار
13:11
فادي الحسن للـLBCI: سنعاود تشغيل الشاشات ونظام جرارات الحقائب قريبا في مطار بيروت
آخر الأخبار
13:11
فادي الحسن للـLBCI: سنعاود تشغيل الشاشات ونظام جرارات الحقائب قريبا في مطار بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية
0
رياضة
13:38
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
رياضة
13:38
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
0
أخبار دولية
13:33
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً في حكومة الإمارات
أخبار دولية
13:33
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً في حكومة الإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
2
خبر كاذب
10:47
على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)
خبر كاذب
10:47
على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)
3
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية
4
حال الطقس
02:28
متى يتحول الطقس الى متقلب؟
حال الطقس
02:28
متى يتحول الطقس الى متقلب؟
5
امن وقضاء
11:13
طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان
امن وقضاء
11:13
طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان
6
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
7
آخر الأخبار
11:35
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
آخر الأخبار
11:35
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
8
موضة وجمال
03:39
بإطلالة ملكية وفستان لافت... ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني تدخل القفص الذهبي! (صور)
موضة وجمال
03:39
بإطلالة ملكية وفستان لافت... ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني تدخل القفص الذهبي! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More