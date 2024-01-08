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"هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام "... طائر نادر لديه خصائص الذكور والإناث في هذا البلد!

"هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام "... طائر نادر لديه خصائص الذكور والإناث في هذا البلد!



يكسوه ريش أزرق يميز الذكور على اليمين وريش أخضر يميز الاناث على اليسار، هو طير في كولومبيا يمثل حالة نادرة لطائر لديه خصائص كلا الجنسين، كما كشفت دراسة حديثة.



في مقال نشر في كانون الأول في Journal of Field Ornithology اكد خبراء ان هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام من الثنائية الجنسية التي لوحظت لدى طائر التانغرا الزمردي (الكلوروفانس سبيزا).



رُصد الطائر لأول مرة عام 2019 في إحدى بلدات مقاطعة كالداس في شمال وسط كولومبيا. وهي أول مرة يُرصد فيها فرد حي يتمتع بخصائص كلا الجنسين في هذا النوع الذي يمكن أن يصل طوله إلى 14 سنتيمترا ويتواجد في منطقة تمتد من المكسيك إلى البرازيل.



وأفادت الدراسة "لدى الطيور، يعتقد أن هذه الظاهرة ناتجة عن طفرة أثناء انقسام خلايا البويضة، يليه إخصاب مزدوج بواسطة حيوانات منوية منفصلة". ومثل هذه الحالة تسجل أحيانا لدى الحشرات والقشريات.



اعتاد سكان المنطقة التي رُصد فيها الطائر على رؤية الإناث الخضراء والذكور الزرقاء ترفرف، ولكن ليس باللونين في آن.



وقال جون موريو المصور الهاوي الذي رصده للمرة الأولى في 2019 قبل ان يراقبه مع خبراء لاكثر من سنة، لوكالة فرانس برس "كنت محظوظا لرؤية طير كان بالنسبة لنا مختلفا تماما عن أي شيء رأيناه في السابق".



ويضيف "كان يتصرف بطريقة غريبة جدا لأنه لم يكن يأتي إلا بمفرده (ليأكل)، لذلك بدأت في متابعته".



وخلصت الدراسة الى القول "كان يتجنب عموما الطيور الأخرى من نوعه وهي أيضًا كانت تتجنبه... لذلك يبدو من غير المرجح أن يكون لدى هذا الطائر أي فرصة للتكاثر".