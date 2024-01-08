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وفاة أربعة أشخاص إثر تناول كحول سامة في جنوب تونس
منوعات
2024-01-08 | 04:38
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وفاة أربعة أشخاص إثر تناول كحول سامة في جنوب تونس
وفاة أربعة أشخاص إثر تناول كحول سامة في جنوب تونس
لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من أربعين آخرين بحالات تسمم إثر تناول مادة كحولية مغشوشة جنوب تونس على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين فتحي البكوش لفرانس برس إن ذلك ناتج عن "تناول كحول تحتوي مواد سامة".
وأضاف البكوش أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف الشخص الذي زوّد المصابين بهذه المادة في انتظار صدور تحاليل المخابر لهذه المادة.
وغادر غالبية المصابين المستشفى بينما تم نقل حالات إلى مستشفى بالعاصمة تونس.
تتكرر في تونس حالات التسمم جرّاء استهلاك الكحول المغشوش وتسسبب الموت في غالب الأحيان.
وفي العام 2021 وفي حادثة مشابهة أعلنت السلطات الصحية التونسية وفاة خمسة أشخاص واسعاف 25 آخرين مرجحة ان يكون السبب التسمم الناتج عن استهلاك مادة كحولية في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد.
وفي ايّار 2020، أصيب 39 شخصا بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول وتم احصاء ست وفيات في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان، وسط البلاد.
ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، الى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية لثمنها البخس.
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