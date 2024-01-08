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هدية كشفت السر الخطير المتعلق بوالده... خيانة أم خطة: إليكم ما حصل!

منوعات
2024-01-08 | 06:26
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هدية كشفت السر الخطير المتعلق بوالده... خيانة أم خطة: إليكم ما حصل!
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هدية كشفت السر الخطير المتعلق بوالده... خيانة أم خطة: إليكم ما حصل!

هدية كشفت السر الخطير المتعلق بوالده... خيانة أم خطة: إليكم ما حصل!

صُدم شاب بعد أن كشفت مجموعة الحمض النووي الخاصة به أن والده ليس والده "الحقيقي"، إذ  اكتشف الخبر صدفة من خلال هدية أرسلها له رفيقه وكانت النتائج كارثية، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني. 

وفي التفاصيل، تلقى الشاب هدية من صديقه ولكنه لم يكن جاهزًا لمضمونها، حيث قام الأخير بشراء فحوصات الحمض النووي لكل أصدقائه، والهدف كان الضحك والمزاح، ولكن النتيجة كانت صادمة إذ انكشف سر عائلي خطير.

وأوضح الشاب أنه ظنّ طوال حياته أن ما يربط والديه كان زواجاً سعيداً ومستقراً، حيث  كانا حبيبين في المدرسة الثانوية وقد تقدم والده لخطبة أمه عند تخرجهما.

وفي هذا السياق، سبّبت له هذه الهدية من صديقه المهووس بعلم الأنساب شعورًا بالخيانة، وحصل على نتائجه التي عثرت على والده البيولوجي، واسم الأخير "راندو" من نيوجيرسي.

وبعد التأكد من أن هذا الرجل هو والده الحقيقي لم يتواصل معه مطلقًا، ولكنه اعترف بالشبه بينهما ولكن شقيقته لا تشبه والده البيولوجي، ما جعله يتساءل أيضًا إذا كان للأشقاء آباء مختلفين، ورجّح احتمالية أن تكون والدته خانت والده مرات عدة.

وبعد اكتشاف أن عائلة والده لديها تاريخ من مشاكل الخصوبة ما يعني أن شقيقه التوأم المتطابق لا يتمكن من إنجاب الأطفال، قرر أنه لا يريد التسبب في مشاكل في زواج والديه، وبغض النظر عن الحمض النووي الخاص به، والده سوف يبقى والده مهما كانت النتائج البيولوجية. 

ومع ذلك، روى الشاب أيضًا كيف كان هناك صوت داخله يطلب منه الكشف عن النتائج العائلية لوالده بعد أن شعر بالغضب من تصرفات والدته، كونه يستحق معرفة الحقيقة.

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