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تعرّضت للخيانة في الغرفة عينها... لن تصدقوا ما حصل مع هذه المرأة!

منوعات
2024-01-08 | 09:24
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تعرّضت للخيانة في الغرفة عينها... لن تصدقوا ما حصل مع هذه المرأة!
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تعرّضت للخيانة في الغرفة عينها... لن تصدقوا ما حصل مع هذه المرأة!

تعرّضت للخيانة في الغرفة عينها... لن تصدقوا ما حصل مع هذه المرأة!

انصدمت امرأة بالخيانة التي تعرّضت لها من قبل حبيبتها التي كانت تواعدها وصديقتها المفضلة، إذ مارستا الجنس وهي نائمة في الغرفة نفسها، وفق ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني.

وشعرت المرأة بالإحباط لأنهما مارستا الجنس أثناء وجودها في الغرفة نفسها، إذ شعرت بعدم الاحترام، وأتت هذه الحادثة بعد علاقة دامت عامين.

وكانت هذه الليلة هي المرة الأولى التي تكتشف فيها المرأة علاقة الشابتين، وبدأت بطرح الأسئلة على نفسها لمحاولة اكتشاف مدة هذه الخيانة.

وبعد هذه الحادثة، ذهبت المرأة مع حبيبتها التي لم تواجهها بحقيقة ما اكتشفته حتى الآن، إلى منزل أحد الأصدقاء لتناول المشروبات ووقعتا بحالة السكر الشديد. كما عبّرت الأخيرة عن شعورها بالانزعاج لأن تركيز شريكتها كان بالكامل على صديقتها المقربة.

واتهمت المرأة شريكتها بالمغازلة، ولكن الأخيرة نفت ذلك، كما أنه على حد علمها أن صديقتها المفضلة ليست مثلية، ولكنها ما زالت تشعر بوجود انجذاب بينهما.

وخلال الأيام القليلة التالية، كانت شريكتها سرية للغاية فيما يتعلق بهاتفها، لذلك عندما كانت خارج الغرفة ألقت المرأة نظرة على الرسائل النصية، حيث عبرت صديقتها عن شعورها بالسوء لأنها فعلت ذلك بجوارها، كما اتفقتا على عدم إخبارها بالحقيقة.

وبدأت المرأة مع شريكتها على العمل لتحسين علاقتهما، إلا أن الأخيرة لا تعلم ما هو القرار المناسب اتخاذه تجاه صديقتها المقربة. 

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