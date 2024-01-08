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شعرت بعدم الثقة بالنفس طوال حياتها...والسبب: والدتها؟!
منوعات
2024-01-08 | 11:06
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شعرت بعدم الثقة بالنفس طوال حياتها...والسبب: والدتها؟!
شعرت بعدم الثقة بالنفس طوال حياتها...والسبب: والدتها؟!
عانت امرأة من سوء المعاملة من قبل والدتها بسبب وزنها الزائد، حيث كانت تعرّضها دائمًا لخيبات الأمل كونها قاسية وغير مبالية، وفق ما نقل موقع "
ذا صن
" البريطاني.
وكانت تذكر السيدة المذكورة ابنتها في مناسبات عدة على مر السنوات أنه عليها خسارة هذا الوزن الزائد بطريقة مؤذية وجارحة، كما كانت تطلب منها منذ أن كانت طفلة صغيرة، "تناول طعام أقل، والتحرك أكثر"، لأن "هذا ما يمنحها المزيد من احترام الذات".
والمرأة متبناة لذلك لم تكن بنية جسدها تشبه بنية جسد والدتها، وكونها لم تعد قادرة على تنفيذ الأعمال المنزلية بسبب سنّها المتقدم، تقوم ابنتها بكافة الأعمال، إلا أن ذلك يؤثر سلبًا على صحتها الجسدية والنفسية.
وذكرت المرأة أن عدم تقبّل والدتها لشكلها أثّر عليها سلبًا وما زال حتى الآن، وعندما انفصلت عن شريكها عادت لتعيش مع والدتها التي لم تتغير طريقتها القاسية معها، بل زادت كمية سوء التعامل واحتكار ابنتها في الأعمال المنزلية الضخمة.
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"هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام "... طائر نادر لديه خصائص الذكور والإناث في هذا البلد!
واحدة مدفونة تحت الثلوج وأخرى في البحيرة... العثور على جثتي متسلقين وهذا ما حصل معهما!
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