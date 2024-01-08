أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!

تم إحالة ديفيكا روز، البالغة من العمر 29 عامًا، للمحاكمة بعد أن واجهت تهمًا بالقتل غير العمد لأربعة من أطفالها الصغار في حريق منزلي مأساوي في عام 2021.

في 16 كانون الأول 2021، شهدت منطقة طريق كولينغوود في ساتون البريطانية حادثة حريق أودت بحياة التوأمين، ليتون ولوغان (3 سنوات)، وأيضًا كيسون وبريسون (4 سنوات).

وبينما مثلت روز أمام محكمة أولد بيلي يوم الاثنين، تم تأجيل النظر في قضيتها حتى 8 آذار، مع بدء محاكمتها المؤقتة في 2 أيلول. خلال الجلسة، تم التأكيد فقط على هوية روز، ولم تُطلب منها الرد على التهم الموجهة إليها.