ولية عهد هذا البلد مصابة بمرض غير معروف... فما مصيرها؟

أُثيرت قضية صحية تتعلق بولية العهد اليابانية، الأميرة كيكو، حيث يُفترض أنها تعاني من مشكلة صحية تمنعها من تناول الوجبات العادية.

وأوضحت وكالة البلاط الإمبراطوري أن الأميرة، والتي هي أم لطفلين، كانت تعاني من هذا المرض منذ فترة تزيد على عام، بحسب موقع " ديلي ميل ".

وعلى الرغم من الشائعات المتداولة، أكد الأطباء أن مرض الأميرة ليس ناتجًا عن فيروس كورونا، حيث جاءت نتائج الاختبارات الخاصة بها سلبية من الفيروس وكذلك من فيروس الإنفلونزا.

ورغم محاولات الأطباء، يظل سبب هذا المرض غير معروف حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن الأميرة كيكو شاركت في الاحتفالات المتعلقة برأس السنة الجديدة مؤخرًا، حيث ظهرت في صور عائلية تُظهر حالة معنوية جيدة ومشرقة، مُعبِّرة عن تألقها وسعادتها بالمناسبة.