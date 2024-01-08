مشهد مروع... شاب يدهس عاملة ستينية على الطريق في هذا البلد! (فيديو)

تم توقيف شاب لمدة سنتين مسؤول عن حادثة صدم عاملة رعاية على ممر المشاة، والتي تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة، وذلك قبل هروبه من موقع الحادث في بريطانيا.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة عندما صدم ميتشل ثورن بسيارته من نوع Ford Transit، العاملة جاكي كارينغتون أثناء مرورها على الممر المخصص للمشاة.

العاملة، التي تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت في طريقها إلى منزلها عندما تعرضت للصدم، مما أسفر عن إصابة مؤلمة في معصمها وتطلبت إقامة في قسم الطوارئ لأربع ساعات، وعجزها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بعد الحادث.

أما بالنسبة لثورن، البالغ من العمر 23 عامًا، فقد أصر على أنه لم يكن يدري بالحادث حين وقع، مُشيرًا إلى أنه لم يدرك الصدم حتى تلقى استبيانًا من الشرطة في ساوثهامبتون.

وبناءً على الأحداث، تم حظر ثورن من القيادة لمدة عامين وأُمر بأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.