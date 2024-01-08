قطع قلبها ووضعه إلى جانب جثتها... تفاصيل صادمة عن جريمة ارتكبها طاه!

واجه طاه متهم بقتل حبيبته النادلة، وتقطيع قلبها ووضعه بجانبها، بتهمة السجن مدى الحياة.

وفق موقع " ديلي ميل "، عُثر على بقايا مروعة للنادلة، التي كانت تبلغ من العمر 48 عامًا وتُدعى باتريسيا حسب ما أفاد به السكان المحليون، في الشقة التي كانت تشاركها مع الطاهي جوزيف هانوسكا في براتيسلافا، العاصمة السلوفاكية.

وعثرت الشرطة أيضًا في الغرفة على دلو يحتوي على أعضائها الداخلية التي قام الطاهي بتقطيعها.

حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، وُجد جواز سفر بريطاني فوق الملاءة التي وُضعت فوق الجثة المُعثرة على السرير. وأفاد الجيران بأنهم كانوا يسمعون الخلافات بين الزوجين، مع تهديدات من جانب هانوسكا لحبيبته.

وقد تم استدعاء الشرطة بعد تلقي أحد الأقارب رسالة من الطاهي يهدد فيها بالانتحار، لكنه فر قبل أن يتم القبض عليه. وعُثر عليه مختبئًا في قبو يوم الجمعة، وتم توجيه اتهامات القتل إليه في وقت لاحق.