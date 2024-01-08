وفاة "بابا نويل" بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال عيد الميلاد... وهذه التفاصيل!

لقي رجلان، أحدهما يرتدي زي بابا نويل، كانا يستقلان طائرة سياحية صغيرة في إطار حفلة لنادي الطيران الخاص بهما، حتفهما الأحد عند تحطم طائرتهما في وسط فرنسا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وكان يفترض أن يعود الرجلان البالغان 68 و79 عاما إلى مطار فيشي-شارماي من حيث أقلعا، في مشهد ترفيهي وحيث كان ينتظرهما أطفال أعضاء في نادي الطيران تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما، على ما أوضحت ممثلة الولاية في منطقة ألييه باسكال تريمباخ لوكالة فرانس برس.

وأوضحت إدارة المنطقة في بيان أن الطائرة الصغيرة "تحطمت على الأرض" في "ظروف لم تحدَّد بعد، فيما كانت تستعد للهبوط على المدرج".

وأوضح رجال الإطفاء والدرك أن الرجلين لقيا حتفهما في حادث تحطّم الطائرة في وقت مبكر من بعد الظهر.