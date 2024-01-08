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مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
2024-01-08 | 17:11
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مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
ألغت المحكمة العليا الهندية، أعلى محكمة في البلاد، الاثنين قرار إخلاء سبيل 11 مدانا في قضية اغتصاب جماعي وأمرت بإعادتهم إلى السجن.
ودين الرجال باغتصاب بيلكيس بانون التي كانت حاملا وقتها، في ولاية غوجارات في العام 2002، خلال أعمال شغب اندلعت بعد مقتل 59 حاجا هندوسيا بحريق قطار نُسب زورا إلى مسلمين، وصنّفت الأسوأ منذ استقلال البلاد.
وكانت بيلكيس بانون واثنان من أولادها الناجين الوحيدين من مجموعة مسلمين تعرّضت لهجوم من حشود هندوسية في الولاية. وكان سبعة من الأشخاص الأربعة عشر الذين قُتلوا من أفراد أسرتها، بمن فيهم ابنتها البالغة ثلاث سنوات.
وأُطلق سراح المدانين في آب 2022 بناء على توصية مجموعة خبراء تابعة لحكومة الولاية. وبعد قرار المحكمة العليا في نيودلهي، يتوجّب عليهم العودة إلى السجن في غضون أسبوعين.
وقالت المحكمة العليا الاثنين إن "طلبهم بالحفاظ على حريتهم رُفض"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأوضحت أن "إبقاءهم أحرارا طليقين لن يكون متناسبا مع سيادة القانون"، مشيرة إلى أن الحجج التي تثير العاطفة تصبح فارغة في مواجهة الحقائق".
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