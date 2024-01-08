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بعدما ضجّ خبر هبوطها... العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأميركية
منوعات
2024-01-08 | 17:31
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بعدما ضجّ خبر هبوطها... العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأميركية
أعلنت إدارة الطيران الأميركية مساء الأحد العثور على الباب الذي انفصل الجمعة عن طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" بعيد إقلاعها، ما يفترض أن يساعد في التحقيقات لتحديد أسباب الحادث.
ووفق وكالة فرانس برس، اشارت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل، إلى أن مدرساً عرّفت عنه باسم "بوب"، عثر على الباب في حديقة منزله في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.
وقالت هومندي في مؤتمر صحافي أن المدرّس "التقط صورة. وتظهر الصور الجزء الخارجي من الباب فقط، أي الأجزاء البيضاء. لا نرى أي شيء آخر، لكننا سنذهب لجلبه والبدء في فحصه".
أوقفت شركات الطيران ووكالات السلامة في جميع أنحاء العالم اقلاع بعض طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" بانتظار الانتهاء من عمليات الفحص. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بعد الحادث.
وأمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، مشيرة عبر منصة إكس إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.
كما تشمل توجيهات إدارة الطيران الفدرالية النماذج "ذات الباب الأوسط المسدود"، وفقًا للوثيقة المنشورة على موقعها.
وتحتوي هذه الطائرات على باب محكم الاغلاق ومخفي بحاجز لا يتيح سوى رؤية نافذة، وهو خيار تقترحه شركة "بوينغ" المصنعة على العملاء حسب رغبتهم.
وأكدت شركتا "يونايتد إيرلاينز" و"آلاسكا إيرلاينز" الأميركيتان اللتان تمتلكان أكبر أسطول من طائرات 737-9 الأحد أنهما أوقفتا تحليق طائراتهما لتفحّصها.
كما علقت شركات طيران أخرى من بينها الخطوط الجوية التركية، تسيير رحلاتها على هذه الطائرات.
أكدت هيئة سلامة الطيران الأوروبية، من جانبها، أنها ستتبع التوصيات الأميركية، مشيرة إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون له تأثير، إذ لا يوجد مشغل في أوروبا يستخدم طائرة "737 ماكس 9" مع خيارات التصميم المعنية.
وقع الحادث الجمعة حوالي الساعة 18,30 (02,30 بتوقيت غرينتش السبت) بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.
وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن الباب انفصل عن المقصورة خلال رحلة الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم على ارتفاع 5 آلاف متر.
وبعد أن استدارت، عادت الطائرة وهبطت بسلام بعد نحو عشرين دقيقة، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة.
وذكرت شركة بوينغ مساء الأحد أن مديرها التنفيذي دعا الموظفين إلى اجتماع حول السلامة الثلاثاء في مصنع الشركة الواقع في ولاية واشنطن.
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