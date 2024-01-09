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بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
منوعات
2024-01-09 | 00:56
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بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
ألاسكا إيرلاينز: اكتشفنا "قِطعاً غير مثبتة جيّداً" في طائرات 737 ماكس
أعلنت شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز" الإثنين أنّها اكتشفت "قِطعاً غير مثبّتة جيّداً" في بعض طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها.
وقالت الشركة في بيان إنّ الفحص الأوّلي أظهر أنّه "بالإمكان رؤية قطع غير مثبّتة جيّداً في بعض الطائرات".
وأضافت أنّ هذا الفحص الأولي ستليه عمليات فحص وتدقيق شاملة عملاً بأوامر سلطات الطيران الأميركية.
وأتى هذا البيان بعيد ساعات من إعلان شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" أنّها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 عدداً من البراغي غير المشدودة جيّداً.
والجمعة، اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.
و"بوينغ 737 ماكس 9" مزوّدة بالعديد من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدّادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقّية كافياً بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.
والإثنين، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكوّنات والمثبتات.
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