ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)

في منشور حديث على منصة "Reddit"، تساءلت سيدة عن صدقية قرارها الذي اتخذته حديثًا بإلغاء دعوة صديقتها المقربة لحفل زفافها.

وفي التفاصيل، تحدثت العروس عن التاريخ المتوتر بينها وبين صديقتها، حيث أثارت هذه الأخيرة الجدل مرارًا وتكرارًا مع خطيبها.

وفي سياق القصة، كانت الصديقة قد أثارت الجدل في السابق عندما أعلنت أنها كانت على علاقة سابقة بخطيب العروس، مما أدى إلى جو من التوتر بين الأطراف المعنية.

ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة، حيث قامت الصديقة بإفشاء بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها مع العريس المستقبلي، مما جعل العروس وخطيبها يشعران بعدم الراحة.

وتساءلت العروس في منشورها عما إذا كانت قد فعلت الصحيح بإلغاء الدعوة، وعبرت عن مخاوفها من أن تكون قد أضرت بصداقتها الطويلة المدى، قائلةً إنها تشعر بالقلق من أنها "تدمر صداقة مدى الحياة".

ورغم مخاوفها، فقد وجدت تعاطفًا كبيرًا من قبل مستخدمي المنصة الذين نصحوها باتخاذ هذا القرار، وأنه كان ينبغي على الصديقة الاعتذار بمجرد علمها بأن ذلك كان يجعل الطرف الآخر غير مرتاح.