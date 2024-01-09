الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)
منوعات
2024-01-09 | 03:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)
في منشور حديث على منصة "Reddit"، تساءلت سيدة عن صدقية قرارها الذي اتخذته حديثًا بإلغاء دعوة صديقتها المقربة لحفل زفافها.
وفي التفاصيل، تحدثت العروس عن التاريخ المتوتر بينها وبين صديقتها، حيث أثارت هذه الأخيرة الجدل مرارًا وتكرارًا مع خطيبها.
وفي سياق القصة، كانت الصديقة قد أثارت الجدل في السابق عندما أعلنت أنها كانت على علاقة سابقة بخطيب العروس، مما أدى إلى جو من التوتر بين الأطراف المعنية.
ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة، حيث قامت الصديقة بإفشاء بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها مع العريس المستقبلي، مما جعل العروس وخطيبها يشعران بعدم الراحة.
وتساءلت العروس في منشورها عما إذا كانت قد فعلت الصحيح بإلغاء الدعوة، وعبرت عن مخاوفها من أن تكون قد أضرت بصداقتها الطويلة المدى، قائلةً إنها تشعر بالقلق من أنها "تدمر صداقة مدى الحياة".
ورغم مخاوفها، فقد وجدت تعاطفًا كبيرًا من قبل مستخدمي المنصة الذين نصحوها باتخاذ هذا القرار، وأنه كان ينبغي على الصديقة الاعتذار بمجرد علمها بأن ذلك كان يجعل الطرف الآخر غير مرتاح.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
صديقة مقربة
إلغاء
دعوة
حفل
زفاف
اتهامات
زوج
علاقة سابقة
غرامية
إعجاب أولا
تاريخ متوتر
خطيب
Reddit.
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-09
حفل زفاف غريب وغير مألوف...شريكان تزوجا في مقبرة قديمة وهذا ما كان يوجد بداخلها! (صور)
منوعات
2023-11-09
حفل زفاف غريب وغير مألوف...شريكان تزوجا في مقبرة قديمة وهذا ما كان يوجد بداخلها! (صور)
0
منوعات
2023-10-20
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
منوعات
2023-10-20
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
0
فنّ
05:47
اتهامات بالتعنيف الجسدي واللفظي... هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها؟
فنّ
05:47
اتهامات بالتعنيف الجسدي واللفظي... هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها؟
0
منوعات
2024-01-06
طلقت زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما... والسبب: مقلب سيء؟!
منوعات
2024-01-06
طلقت زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما... والسبب: مقلب سيء؟!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
00:56
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
منوعات
00:56
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
0
منوعات
17:31
بعدما ضجّ خبر هبوطها... العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأميركية
منوعات
17:31
بعدما ضجّ خبر هبوطها... العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأميركية
0
منوعات
17:11
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
17:11
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
0
منوعات
16:17
وفاة "بابا نويل" بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال عيد الميلاد... وهذه التفاصيل!
منوعات
16:17
وفاة "بابا نويل" بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال عيد الميلاد... وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
0
منوعات
2024-01-08
كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك...هكذا نجا أكثر من 200 كلب في هذا البلد!
منوعات
2024-01-08
كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك...هكذا نجا أكثر من 200 كلب في هذا البلد!
0
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
0
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من هي أبرز الشخصيات والقيادات التي اغتالتها إسرائيل في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من هي أبرز الشخصيات والقيادات التي اغتالتها إسرائيل في لبنان؟
0
أخبار دولية
13:39
الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟
أخبار دولية
13:39
الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هوكستين يواصل إعداد خطة معالجة الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هوكستين يواصل إعداد خطة معالجة الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل
0
أخبار دولية
13:35
وزير الخارجية الأميركية في الإمارات والسعودية... ماذا يفعل هناك؟
أخبار دولية
13:35
وزير الخارجية الأميركية في الإمارات والسعودية... ماذا يفعل هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اسرائيل تخوض حربا نفسية ضد المقاومة بأساليب مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اسرائيل تخوض حربا نفسية ضد المقاومة بأساليب مختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
2
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
3
فنّ
06:23
ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)
فنّ
06:23
ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)
4
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
5
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
6
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
7
خبر عاجل
10:14
رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر
خبر عاجل
10:14
رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر
8
فنّ
06:33
"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!
فنّ
06:33
"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More