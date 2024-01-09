حافلة مدرسية تفقد السيطرة في شارع سكني... مشهد مرعب وثقته الكاميرا (فيديو)

فقدت حافلة مدرسية السيطرة وانزلقت على الجليد في حادث مروع ببريطانيا يوم الاثنين، مما أسفر عن تصادمها بعدد من السيارات المتوقفة في كيركالدي، فايف، اسكتلندا.

وبحسب موقع " ديلي ميل "، تم استدعاء فرق الطوارئ إلى موقع الحادث في حوالي الساعة 8:30 صباحًا بعد تلقي السلطات تقارير عن الحادث.

ووفقًا للشهادات، تم توثيق اللحظة الّتي انزلقت فيها الحافلة المتعددة الطوابق من نوع Stagecoach على الجليد بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما أدى إلى تصادمها بعدة مركبات متوقفة في شارع سكني.

وبالتالي، فإن اللقطات التي صورها مواطن محلي، ليام روسوكي، أظهرت انقلاب شاحنة بيضاء للقلب نتيجة الاصطدام.

بالرغم من خطورة الحادث، إلا أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الحافلة في تلك اللحظة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تتعلق بالحادث.