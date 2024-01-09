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قتلها ثم غطاها بملابس وفراش سرير... جريمة ارتكبها زوج وهكذا عُثر على الضحية!

منوعات
2024-01-09 | 05:48
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قتلها ثم غطاها بملابس وفراش سرير... جريمة ارتكبها زوج وهكذا عُثر على الضحية!
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قتلها ثم غطاها بملابس وفراش سرير... جريمة ارتكبها زوج وهكذا عُثر على الضحية!

استمعت محكمة في بريطانيا إلى قضية تتمثل بقتل سيدة على يد زوجها، والعثور عليها ميتة في علية منزلها.
 
وفي التفاصيل، تم اكتشاف جثة تيا سيموندز مغطاة بعدة قطع من الملابس والفراش في منزلها في طريق باربري في فورست هيل، جنوب شرق لندن، في 3 كانون الثاني.
 
واتُهم زوجها شين سيموندز بقتل السيدة البالغة من العمر 32 عامًا، مع تهمتي اغتصاب فتاة مراهقة.
 
وتم توجيه التهم إلى السيد سيموندز الأسبوع الماضي ومثل أمام محكمة أولد بيلي يوم الاثنين، حيث تم حبسه احتياطيًا.
 
وأخبرت المدعية العامة جوليا فور ووكر المحلفين كيف توجه عناصر الشرطة إلى منزل الزوجين ووجدوا السيدة سيموندز "مستلقية ووجهها نحو الأسفل" في الدور العلوي من منزلها. ويقال أنه تم العثور على سكين أيضًا في منطقة الحمام الداخلي في العلية.
 
ويُذكر أنه تم القبض على سيموندز بعد حضوره طوعًا إلى مركز الشرطة في الساعات الأولى من يوم 3 كانون الثاني.
 

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