مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!

عاشت أم لحظات صادمة ومؤلمة بعد اكتشافها وفاة ابنها الرضيع بعد وقت قصير من احتفالها بعيد الأم.

ووفق موقع " ديلي ميل "، توفي أولي ستوبفورث، الذي يبلغ من العمر 15 شهرًا، بشكل غير متوقع في منزله بعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى.

وتم نقل الرضيع إلى المنزل بينما كانت حالته الصحية غير مستقرة، حيث أظهرت الفحوصات تسجيل حرارة مرتفعة تصل إلى 40.7 درجة مئوية، وضربات قلب متسارعة ومعدل تنفس مرتفع، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي مقلق.

على الرغم من هذه الأعراض البارزة، تم إرسال أولي إلى منزله دون إجراء فحص شامل. وفي اليوم التالي، عادت الأم وابنها الصغير الآخر إلى المنزل بعدما تم نقل أولي مرة أخرى إلى المستشفى.

بعد الحادثة، تم فتح تحقيق للتحقيق في الأمور التي تسببت في هذه المأساة، وأبدى أحد أطباء الأطفال الاعتذار للأسرة عن الأحداث الأليمة.

ويظل السؤال الكبير حول مدى مسؤولية الطاقم الطبي في تقييم حالة الرضيع واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وفاته.