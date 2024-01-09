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مكتوب أُرسل عام 1943 يظهر الآن... إليكم ما جاء فيه!

منوعات
2024-01-09 | 07:36
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مكتوب أُرسل عام 1943 يظهر الآن... إليكم ما جاء فيه!
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مكتوب أُرسل عام 1943 يظهر الآن... إليكم ما جاء فيه!

مكتوب أُرسل عام 1943 يظهر الآن... إليكم ما جاء فيه!

تسلمّت عائلة "جورج" رسالة فُقدت في البريد عام 1943، وذلك بعد انتظار دام ثمانين عامًا، وفق ما نقل موقع "People" الالكتروني.

وفي التفاصيل، ظهرت الرسالة الموجهة إلى العائلة في مكتب البريد في منطقة "ديكالب" الأميركية، وكانت الأخيرة موجهة إلى الزوجين "لويس" و"لافينا" جورج، بعد خسارتهما لابنتهما بسبب التليف الكيسي.
   
وقام أحد الموظفين في المؤسسة بتعقب أفراد عائلة جورج الذين ما زالوا على قيد الحياة، وعثر على "غريس سالازار"، ابنة لويس ولافينا جورج، وتسلمت الرسالة التي كانت موجهة إلى والديها.

وفي هذا السياق، ابن عم لويس هو من قام منذ ثمانين عامًا بإرسال تعازيه الحارة إلى الزوجين بعد وفاة ابنتهما، وذكر موظف مكتب البريد الذي عثر على الرسالة أن السبب الأساسي في ضياع الأخيرة كان غياب رقم المنزل في العنوان البريدي.

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