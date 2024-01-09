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أنجبت 12 طفلاً من رجلين مختلفين...وحملت في نفس الوقت مع ابنتها!

أنجبت 12 طفلاً من رجلين مختلفين...وحملت في نفس الوقت مع ابنتها!







وقالت الأم إنها عازبة وتبحث عن الرجل المناسب، وأولادها الـ 12 هم من والدين مختلفين كانت قد تزوجت بهما سابقاً، وفق موقع



وفيرونيكا، التي كشفت أنها لا تستخدم وسائل منع الحمل، حملت لأول مرة في سن الرابعة عشرة بابنتها فيكتوريا، التي أصبحت الآن أمًا أيضًا.



وهي أيضًا جدة لماديلين روزالي التي يكبرها خالها الأصغر مودي بشهرين فقط.



وأضافت فيرونيكا: "الحمل في نفس الوقت مع ابنتي لم يكن شيئًا اعتقدت أنه سيحدث، لكنه أمر رائع جدًا".



لكن فيكتوريا لا تخطط للسير على خطى والدتها في إنجاب الكثير من الأطفال، واكتفت بإنجاب طفل واحد.



وأوضحت فيرونيكا أن أبسط المهام تستغرق معها ساعات، كإعداد العشاء الذي تستمر في تحضيره ثلاث ساعات في الليلة.



وتستخدم الأم حافلة مدرسية لنقل أطفالها، حيث أن السيارة العادية لا تكفي، وتكرس الكثير من وقتها للتعليم المنزلي.



ردت فيرونيكا ميريت وهي أم لـ 12 طفلاً تبلغ من العمر 38 عامًا، من نيويورك، على التعليقات التي تلقتها والتي تنتقد أسلوب حياتها.وقالت الأم إنها عازبة وتبحث عن الرجل المناسب، وأولادها الـ 12 هم من والدين مختلفين كانت قد تزوجت بهما سابقاً، وفق موقع "ذا صن" وفيرونيكا، التي كشفت أنها لا تستخدم وسائل منع الحمل، حملت لأول مرة في سن الرابعة عشرة بابنتها فيكتوريا، التي أصبحت الآن أمًا أيضًا.وهي أيضًا جدة لماديلين روزالي التي يكبرها خالها الأصغر مودي بشهرين فقط.وأضافت فيرونيكا: "الحمل في نفس الوقت مع ابنتي لم يكن شيئًا اعتقدت أنه سيحدث، لكنه أمر رائع جدًا".لكن فيكتوريا لا تخطط للسير على خطى والدتها في إنجاب الكثير من الأطفال، واكتفت بإنجاب طفل واحد.وأوضحت فيرونيكا أن أبسط المهام تستغرق معها ساعات، كإعداد العشاء الذي تستمر في تحضيره ثلاث ساعات في الليلة.وتستخدم الأم حافلة مدرسية لنقل أطفالها، حيث أن السيارة العادية لا تكفي، وتكرس الكثير من وقتها للتعليم المنزلي.