الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وقع عليه لوح المدرسة الرقمي... سحقه بالكامل: هذا مصير ابن الـ7 سنوات!
منوعات
2024-01-09 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وقع عليه لوح المدرسة الرقمي... سحقه بالكامل: هذا مصير ابن الـ7 سنوات!
وقع عليه لوح المدرسة الرقمي... سحقه بالكامل: هذا مصير ابن الـ7 سنوات!
نجا "إلياس باتشيلور"، البالغ من العمر سبع سنوات، من الموت بأعجوبة بعد أن وقع عليه اللوح الرقمي في مدرسة "سان غابرييل" الكاثوليكية الابتدائية في منطقة "تامورث" الأسترالية، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
وسبّب الحادث الصادم الذي حصل في وقت سابق من العام الفائت، للصبي الصغير آلامًا وأثارًا لا تُحصى، كما أبلغ الأطباء عائلة إلياس أنه لو ضربه اللوح على رأسه لكان من الممكن أن يُقتل على الفور.
وأكّدت المدرسة أنها تعمل مع المعنيين لضمان امتثال المعدات الأخرى لمعايير السلامة العامة لحماية التلاميذ والأساتذة.
وفي تفاصيل الحادثة، قال الأب "ماثيو باتشيلور" إنه كان عليهم الاستعانة باثنين من الموظفين لالتقاط اللوح حتى يتمكنوا من إخراج إلياس من الأسفل، إذ سحقه اللوح بالكامل وأُصيب حينها بجروح خطيرة.
ونقلت المدرسة إلياس إلى المستشفى على الفور، للاشتباه في إصابته بكسر في الحوض، ولحسن الحظ لم يكن هناك كسر، لكنه كان لا يزال يعاني من قدر هائل من الألم.
وفي هذا السياق، توقف إلياس عن الذهاب إلى المدرسة بسبب العلاج لمدة ثمانية أسابيع إجمالاً، ولم يتمكن من المشي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، وكان يبكي من الألم في كل مرة يتقلب فيها على السرير.
آخر الأخبار
منوعات
المدرسة
الرقمي
بالكامل
سنوات
التالي
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
بعدما ضجّ خبر هبوطها... العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-02
ماكرون يحذّر: القضاء على حماس بالكامل سيؤدي الى عشر سنوات من الحرب
أخبار دولية
2023-12-02
ماكرون يحذّر: القضاء على حماس بالكامل سيؤدي الى عشر سنوات من الحرب
0
آخر الأخبار
2023-12-02
أ.ف.ب: ماكرون يحذّر إسرائيل من أن "القضاء على حماس بالكامل" سيؤدي الى "عشر سنوات" من الحرب
آخر الأخبار
2023-12-02
أ.ف.ب: ماكرون يحذّر إسرائيل من أن "القضاء على حماس بالكامل" سيؤدي الى "عشر سنوات" من الحرب
0
أخبار لبنان
08:50
انهاء صياغة مشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية "سيضع لبنان على خارطة التطوير الرقمي لتعزيز الشفافية"
أخبار لبنان
08:50
انهاء صياغة مشروع مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية "سيضع لبنان على خارطة التطوير الرقمي لتعزيز الشفافية"
0
منوعات
2024-01-06
ربما كانت مفقودة أو ميتة... بعد مرور 9 سنوات عثروا عليها في مكان صادم!
منوعات
2024-01-06
ربما كانت مفقودة أو ميتة... بعد مرور 9 سنوات عثروا عليها في مكان صادم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:04
ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!
منوعات
10:04
ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!
0
منوعات
09:36
اكتشاف مرعب داخل حظيرة الدجاج... وما علاقة التمساح؟
منوعات
09:36
اكتشاف مرعب داخل حظيرة الدجاج... وما علاقة التمساح؟
0
منوعات
08:59
أنجبت 12 طفلاً من رجلين مختلفين...وحملت في نفس الوقت مع ابنتها!
منوعات
08:59
أنجبت 12 طفلاً من رجلين مختلفين...وحملت في نفس الوقت مع ابنتها!
0
منوعات
07:36
مكتوب أُرسل عام 1943 يظهر الآن... إليكم ما جاء فيه!
منوعات
07:36
مكتوب أُرسل عام 1943 يظهر الآن... إليكم ما جاء فيه!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:36
علاقة عاطفية دفعتها الى السرقة من المنزل حيث كانت تعمل في صيدا
أمن وقضاء
06:36
علاقة عاطفية دفعتها الى السرقة من المنزل حيث كانت تعمل في صيدا
0
فنّ
2024-01-06
الفنان مايكل بولتون يعلن اصابته بسرطان الدماغ... وهذا وضعه الصحي!
فنّ
2024-01-06
الفنان مايكل بولتون يعلن اصابته بسرطان الدماغ... وهذا وضعه الصحي!
0
منوعات
2023-12-31
فيلم عن تحطم طائرة في جبال الأنديز عام 1972 يركّز على قصة من لم ينجوا
منوعات
2023-12-31
فيلم عن تحطم طائرة في جبال الأنديز عام 1972 يركّز على قصة من لم ينجوا
0
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
06:24
آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...
0
أخبار لبنان
06:18
معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟
أخبار لبنان
06:18
معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟
0
امن وقضاء
04:44
مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد
امن وقضاء
04:44
مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد
0
أخبار دولية
04:32
هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا
أخبار دولية
04:32
هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا
0
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
2
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
3
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
4
منوعات
17:11
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
17:11
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
5
آخر الأخبار
14:55
معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه
آخر الأخبار
14:55
معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه
6
فنّ
05:13
نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور
فنّ
05:13
نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور
7
آخر الأخبار
03:12
معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب
آخر الأخبار
03:12
معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب
8
آخر الأخبار
03:30
رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية
آخر الأخبار
03:30
رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More