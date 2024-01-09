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اكتشاف مرعب داخل حظيرة الدجاج... وما علاقة التمساح؟
منوعات
2024-01-09 | 09:36
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اكتشاف مرعب داخل حظيرة الدجاج... وما علاقة التمساح؟
اكتشاف مرعب داخل حظيرة الدجاج... وما علاقة التمساح؟
أصيبت عائلة أسترالية بصدمة مرعبة بعد اكتشافها تمساحًا، يبلغ طوله مترًا، داخل حظيرة الدجاج الخاصة بهم، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
واستدعت العائلة على الفور "ضباط الحياة البرية" من إدارة البيئة والعلوم، والتي قالت إن السكان اعتقدوا في البداية أن نوع الحيوان الزاحف هو الـ"غوانا"، إلا أن الحقيقة أوضحت أن الأخير هو تمساح ولحسن الحظ نجت الحيوانات الأليفة والدجاج من الأذى.
وقام المختصون بوضع التمساح داخل أنبوب كبير في مركز إداري، وسوف يعمل الفريق لنقله إلى منطقة "ماكاي" حيث سيكون بانتظاره منزله الجديد في مزرعة أو حديقة حيوانات مرخصة.
وتزامنت هذه الحادثة مع تحقيق بدأ قبل بضعة أيام، بعد العثور على تمساح قرب شاطئ مكاي، حيث لا تتواجد عادة للتماسيح هناك.
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